Ростовчанин до смерти забил товарища утюгом, проснувшись с ним в одной постели
Житель Ростовской области жестоко убил товарища, проснувшись с ним в одной постели. Юноша испугался, что полуголый мужчина хочет совершить насилие, схватил утюг и насмерть забил его. Апанасенковский районный суд Ставрополья приговорил его к семи годам колонии строгого режима, об этом ведомство сообщило на официальном сайте.
Убийство произошло в селе Дивном в ноябре 2022 года. Восемнадцатилетний парень после сильных алкогольных возлияний проснулся на утро в чужом доме. Увидев рядом постороннего полуголого мужчина, юноша запаниковал, схватил утюг и несколько раз ударил товарища. Потом он включил прибор в сеть и стал прижигать 64-летнего мужчину. От полученных травм хозяин жилья скончался на месте происшествия.
Подсудимый на судебном заседании признал свою вину и раскаялся в содеянном. Районный суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в исправительной колонии строгого режима.