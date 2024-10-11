11 октября 2024, 03:37

Российскую туристку ударили в Индии палкой и украли смартфон

Unsplash
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Во время поездки на поезде по Индии российская туристка подверглась нападению. Неизвестный набросился на нее с палкой и отобрал смартфон. Спустя почти два месяца женщина отследила возможное местонахождение устройства, сообщил The Print

Ограбление произошло 17 августа. Нина Н. ехала на экспрессе по штату Бихар и снимала через окно реку Фалгу. Индиец подошел к ней, ударил палкой по рукам, отобрал телефон и скрылся. Туристка обратилась в правительственную железнодорожную полицию.

В течение нескольких дней правоохранители задержали двух подозреваемых. Они изъяли три краденых смартфона, но устройства россиянки среди нет не оказалось. Мужчины назвали имя предполагаемого грабителя.

Вернувшись в Россию, женщина получила оповещение приложения iCloud о том, что украденный телефон стал активным в Нагпуре, штат Махараштра. Она отправила по почте данные о последнем местонахождении телефона, и Силы железнодорожной охраны вместе с полицейскими устроили рейды по его поиску.

Другой российский турист попал в переделку на Бали. Мужчина попытался угнать автомобиль, и местные жители устроили над ним самосуд.

Индия Туризм Ограбления Смартфоны Россия
11 октября 2024, 00:07
Отец больше года избивал маленького сына в Архангельской области
Freepik
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В Архангельской области мужчина предстанет перед судом за издевательства над своим 11-летним сыном. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Следствие установило, что с мая 2021 года по июль 2022 года 35-летний житель Котласа регулярно избивал ребенка разными предметами. Побои происходили, когда мужчина был пьян.

Мальчик остался на попечении отца после того, как его мать лишили родительских прав. В итоге ребенок попал в больницу, отец не стал забирать его домой.

Мужчине предъявили обвинение по трем статьям. Он признал свою вину частично. В ближайшее время его ждет суд. Ребенок сейчас живет с другими родственниками.

Ранее в Пермском крае местного жителя обвинили в жестоком обращении со своими детьми. По данным СК, мужчина неоднократно жестоко избивал сыновей и оказывал психологическое насилие. Детей у него забрали.

Суд Дети Мужчины Архангельская область
10 октября 2024, 16:44
Замглавы отдела МВД Челябинской области арестовали на два месяца
РИА «Новости»
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Челябинский суд арестовал заместителя начальника отдела Центра по противодействию экстремизму ГУМВД Челябинской области на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба главка СК по региону.

«По ходатайству следователя регионального СКР суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря 2024 года», - заявили в пресс-службе.

Ранее стало известному, что высокопоставленному полицейскому предъявили обвинение в посредничестве во взятке в размере 3,5 миллиона рублей. Следствие считает, что он способствовал передаче денежных средств взамен на содействие в решении гражданско-правового спора. Против фигуранта завели дело по статье «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере».

Днем ранее правоохранительные органы провели обыски в офисах налоговой инспекции в Салехарде и Новом Уренгое. Предположительно, мероприятие связано с расследованием уголовного дела о коррупции, однако официальных комментариев от органов пока не поступало.

Суд Коррупция Следственный комитет России
10 октября 2024, 16:14
Замглавы Агентства по страхованию вкладов арестовали
РИА «Новости»
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Лефортовский суд Москвы арестовал замглавы Агентства по страхованию вкладов Александра Попелюха. Об этом сообщил ТАСС.

В чем именно его обвиняют, пока не сообщается. Известно лишь, что перед этим Попелюха опросили сотрудники ФСБ.

Ранее в Санкт-Петербурге арестовали заместителя председателя городского комитета по инвестициям Максима Шарипова. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, Шарипов через посредника запросил у частных компаний 23,5 миллиона рублей за содействие в заключении договоров аренды. Сам он не признал вину и заявил, что его подставили, хотя мужчину задержали с поличным.

В Москве также арестовали адвокатов Павла Шевцова и Игоря Ушкалова - тоже по делу о взятках.

Суд Аресты
10 октября 2024, 16:05
Нарушение домашнего ареста Чекалиными опровергли
РИА «Новости»
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Обвиняемые в незаконном выводе за границу 250 миллионов рублей блогеры Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины не нарушали домашнего ареста. Все сообщения о срабатывании электронных браслетов у фигурантов дела не соответствуют действительности. Об этом со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка ФСИН сообщило РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что электронные устройства, контролирующие передвижения Чекалиных, работали исправно.

«Фактов нарушений порядка условий домашнего ареста со стороны обвиняемых не выявлено», - заявили в пресс-службе.

О срабатывании электронных браслетов у Валерии и Артема Чекалиных сообщил Telegram-канал Mash. В публикации заявили, что в дома к подсудимым прибыли судебные приставы, которые заменили браслет отбывающей домашний арест в арендованном доме в Истре блогерше.

С браслетом ее бывшего супруга, который находится в другом коттедже, якобы возникли проблемы с сигналом. Под домашним арестом Чекалины находятся с 4 октября.

Ранее стало известно, что общая сумма выведенных блогерами денег из России достигла одного миллиона долларов. По версии следователей, обналичку Чекалины проходили через Объединенные Арабские Эмираты. При этом отправку валюты за границу обвиняемые проводили по подложным документам.

ФСИН Блогеры Россия Аресты Деньги

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