Российскую фем-активистку нашли мертвой в Турции

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В публикации сказано, что о смерти женщины сообщила ее подруга Анастасия Полозкова. О пропаже Емельяновой стало известно несколько дней назад. По словам приятельницы активистки, турецкая полиция не хотела принимать заявление о пропаже россиянки. Сейчас сотрудники правоохранительных органов задержали жениха женщины Низара по подозрению в убийстве.

«Настя не выходила на связь с 20 числа. Мы искали ее последние два дня. И вот нашли. <…> Полиция не хотела принимать заявление еще вчера. Сегодня боевые подруги добились от них информации. Теперь дело за консулом, ритуальной службой», - сообщила Полозкова.

Ранее турок убил своего семилетнего сына от россиянки после развода. У мальчика насчитали семь ножевых ранений, в том числе перерезанное горло. Как стало известно «360», отец забрал ребенка на время отпуска, а потом не вернул.