Российского школьника заморили голодом при попустительстве ПДН
Врачи Саратова начали борьбу за жизнь истощенного четвероклассника. Мальчика заморила голодом собственная мать, которая находилась под наблюдением сотрудницы подразделения по делам несовершеннолетних. При этом инспектор ничего странного в поведении голодного ребенка не замечала. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным авторов сообщения, инспектор посещала семью каждый месяц в течении последнего года и своими глазами видела нездоровую худобу ребенка. Но вместо обращения в органы опеки она ограничивалась профилактическими беседами с матерью школьника.
В дело вмешались врачи, когда ребенок потерял сознание. Медики после осмотра школьника заявили, что у пациента сильнейшее истощение организма с резким снижением массы тела из-за голодания.
В отношении инспектора завели уголовное дело о халатности. Матери предъявили обвинение за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.
На минувшей неделе суд Краснодара приговорил к двум годам исправительных работ жену блогера Максима Лютого, который довел до смерти новорожденного ребенка. Отец не давал сыну нормально питаться и обливал его холодной водой. Когда мальчик заболел родители поехали в больницу, но младенец умер по дороге. Мать погибшего обвинили в оставлении в опасности и неисполнении родительских обязанностей.