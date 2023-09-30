Российского школьника заморили голодом при попустительстве ПДН

Читайте нас в:

По данным авторов сообщения, инспектор посещала семью каждый месяц в течении последнего года и своими глазами видела нездоровую худобу ребенка. Но вместо обращения в органы опеки она ограничивалась профилактическими беседами с матерью школьника.

В дело вмешались врачи, когда ребенок потерял сознание. Медики после осмотра школьника заявили, что у пациента сильнейшее истощение организма с резким снижением массы тела из-за голодания.

В отношении инспектора завели уголовное дело о халатности. Матери предъявили обвинение за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

На минувшей неделе суд Краснодара приговорил к двум годам исправительных работ жену блогера Максима Лютого, который довел до смерти новорожденного ребенка. Отец не давал сыну нормально питаться и обливал его холодной водой. Когда мальчик заболел родители поехали в больницу, но младенец умер по дороге. Мать погибшего обвинили в оставлении в опасности и неисполнении родительских обязанностей.