01 ноября 2023, 08:55

Российского экс-футболиста поймали с полкило наркотиков в Краснодаре

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Бывшего защитника «Краснодара» и «Локомотива» Алексея Бугаева задержали с полкило наркотических веществ. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Краснодарские сотрудники полиции досмотрели 42-летнего экс-футболиста и нашли у него в кармане пакет с порошком, который оказался наркотиком мефедроном. Звезду «Торпедо» и других футбольных клубов арестовали на семь суток. Ему грозит до 20 лет лишения свободы за торговлю наркотиками в особо крупном размере.

Бугаев завершил профессиональную карьеру футболиста в 2010 году, когда расторг контракт с ФК «Краснодар».

Ранее житель Москвы попытался провезти рюкзак с синтетическими наркотиками в метро. Сотрудники метрополитена на станции «Проспект мира» обнаружили у него полкило мефедрона. Злоумышленник собирался расфасовать запрещенные вещества и сбыть их с помощью тайников. Правоохранители изъяли порошок и задержали москвича за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Наркотики Преступления Футбол
01 ноября 2023, 08:59
Мужчина забрал оружие из пункта выдачи в Лупполово и отказался платить
Unsplash
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Сотрудница пункта выдачи заказов из Всеволожского района Ленинградской области пожаловалась в полицию на клиента, который получил посылку и ушел, отказавшись платить. Он забрал пистолет, кобуру и ножи, сообщил сайт 78.ru.

Мужчина оформил заказ в пункт выдачи в деревне Лупполово. За 44 тысячи рублей ему прислали пистолет Glock, кобуру для скрытого ношения и три ножа. Оплата не прошла, так как на карте не хватало денег.

Клиент отказался платить с другого счета или наличными и просто ушел, заявив, что деньги придут. Работница пункта не решилась останавливать человека с оружием и отпустила, а потом обратилась в полицию.

В Санкт-Петербурге подростки играли с ракетницей. В какой-то момент она выстрелила в лицо одному из них и повредила глаза.

Родственники пострадавшего сказали, что мальчики купили пиротехнику на маркетплейсе.

Ленинградская область Магазины Оружие Полиция
01 ноября 2023, 05:10
Стало известно, откуда в квартире убитых пенсионеров из Екатеринбурга взялось 7 миллионов
Pixabay
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Появились новые подробности убийства пожилой пары в Екатеринбурге — у убитых украли семь миллионов рублей. Местная интернет-газета Е1 сообщила, что супруги хранили наличные деньги дома, и об этом знали участковый и соседи.

Появились новые подробности убийства пожилой пары в Екатеринбурге - у убитых украли семь миллионов рублей. Местная интернет-газета Е1 сообщила, что супруги хранили наличные деньги дома, и об этом знали участковый и соседи.

По версии следствия, преступник убил пенсионеров с целью наживы, он знал о наличности, хранившейся дома. Родная сестра убитой пенсионерки рассказала, откуда у пожилых людей такая сумма.

Выяснилось, что у пары был дом, который попал под снос, и им выплатили компенсацию семь миллионов рублей. Деньги перевели на счет. Но под давлением супруга пенсионерка сняла всю сумму и хранила ее дома. Наличие крупной суммы в квартире беспокоило пожилую женщину, она периодически забывала, куда ее положила и писала заявление о краже.

«Все соседи могли слышать, что у них семь миллионов дома. Они постоянно ругались из-за них, а там слышимость в доме очень хорошая. Ну и участковый знал, раз она к нему обращалась», - рассказала сестра убитой.

Тела 85-летних пенсионеров обнаружили 28 октября. В тот же день на улице нашли тело 35-летнего участкового с тремя пулевыми ранениями.

Убийства Пенсионеры Екатеринбург
01 ноября 2023, 03:57
Россиянам раскрыли схему мошенничества с похищением людей на расстоянии
Freepik
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Телефонные мошенники придумали схему обмана россиян, жертвами которой становятся доверчивые пожилые люди, владеющие квартирами и накоплениями. Подробности агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Злоумышленники собирают информацию о потенциальной жертве из различных источников. Впечатлительного гражданина запугивают спецслужбами и потерей денег. Мошенники сначала требуют перевести средства на «безопасные» счета, а потом вынуждают жертву уехать из дома, поменять сим-карту. Потом звонят родственникам и угрозами вытягивают у них деньги за якобы заложника.

«Чтобы не стать жертвой такой схемы, необходимо исключить разговоры по телефону с незнакомыми людьми, кем бы они ни представлялись и какую бы информацию ни озвучивали», - предупредил Соловьев.

Послушавшись телефонных мошенников, пенсионерка из Москвы продала две квартиры и лишилась всех своих сбережений. Аферисты использовали описанную схему. Общий ущерб составил около 16 миллионов рублей.

Мошенничество
01 ноября 2023, 00:48
Школьного учителя в Пензе обвинили в совращении малолетней ученицы
РИА «Новости»
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Учителя из пензенской школы заподозрили в совращении двух несовершеннолетних, с одной из которых мужчина вступал в интимную близость. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Предварительно установлено, что в 2019 году учитель одной из школ Пензы неоднократно вступал в интимную связь с учащейся восьмого класса, а в 2023 году подозреваемый отправлял другой девочке интимные фотографии», - сказано в сообщении.

Как заявили в СК РФ, уголовное дело возбудили против 45-летнего преподавателя. Его обвинили по статьям «Развратные действия» и «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Сейчас мужчину уже задержали и решают вопрос о мере пресечения. Наказание по таким преступлениям предусматривает до четырех лет заключения под стражу.

Ранее в Екатеринбурге осудили 85-летнего тренера на два года колонии. Мужчину обвинили в домогательствах к одной из учениц. По словам девочки, учитель приставал к ней. После случившегося она рассказала о ситуации родителям. Сам педагог не признал вину и заявил, что ученица отомстила ему за недопуск к занятиям.

Дети Школы Педофилы Учителя

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