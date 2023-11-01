Российского экс-футболиста поймали с полкило наркотиков в Краснодаре

Краснодарские сотрудники полиции досмотрели 42-летнего экс-футболиста и нашли у него в кармане пакет с порошком, который оказался наркотиком мефедроном. Звезду «Торпедо» и других футбольных клубов арестовали на семь суток. Ему грозит до 20 лет лишения свободы за торговлю наркотиками в особо крупном размере.

Бугаев завершил профессиональную карьеру футболиста в 2010 году, когда расторг контракт с ФК «Краснодар».

Ранее житель Москвы попытался провезти рюкзак с синтетическими наркотиками в метро. Сотрудники метрополитена на станции «Проспект мира» обнаружили у него полкило мефедрона. Злоумышленник собирался расфасовать запрещенные вещества и сбыть их с помощью тайников. Правоохранители изъяли порошок и задержали москвича за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.