Российского бухгалтера депортировали из Южной Кореи за кражу полумиллиона рублей
Находившуюся в международном розыске россиянку депортировали из Южной Кореи. Женщина украла полмиллиона рублей, сообщил портал «МВД Медиа».
«В 2017 году фигурантка исполняла обязанности бухгалтера-кассира бюджетной организации», - указали в сообщении.
Следователи выяснили, что женщина обманом похитила 500 тысяч рублей. После чего против нее возбудили уголовное дело, поэтому мошенница решила сбежать от правосудия за границу.
Корейские правоохранители задержали ее и депортировали в Россию. В международном аэропорту Красноярск имени Дмитрия Хворостовского сотрудники МВД встретили мошенницу.
Ранее в Москве задержали предполагаемых мошенников из Таджикистана. Мужчина и женщина числились в международном розыске после того, как украли более 68 тысяч долларов США.