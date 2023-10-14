Российского бухгалтера депортировали из Южной Кореи за кражу полумиллиона рублей

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«В 2017 году фигурантка исполняла обязанности бухгалтера-кассира бюджетной организации», - указали в сообщении.

Следователи выяснили, что женщина обманом похитила 500 тысяч рублей. После чего против нее возбудили уголовное дело, поэтому мошенница решила сбежать от правосудия за границу.

Корейские правоохранители задержали ее и депортировали в Россию. В международном аэропорту Красноярск имени Дмитрия Хворостовского сотрудники МВД встретили мошенницу.

Ранее в Москве задержали предполагаемых мошенников из Таджикистана. Мужчина и женщина числились в международном розыске после того, как украли более 68 тысяч долларов США.