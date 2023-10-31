Российского бизнесмена задержали во Франции по делу об отмывании средств

Национальная финансовая прокуратура сообщила, что утром 30 октября в доме миллиардера в Париже между Национальным собранием и Музеем Орсе и на вилле в Сен-Тропе площадью более двух гектаров прошли обыски, после которых его взяли под стражу. У Алексея Кузьмичева, по словам издания, нашли пачки денег.

Бизнесмен попал под санкции в 2022 году. В тот момент он уже находился во Франции. Его заподозрили в отмывании денег, полученных путем налоговых махинаций, и нарушении санкционного законодательства. В издании назвали Алексея Кузьмичева одним из самых влиятельных людей России, а его задержание - сильным ударом французского правосудия.

В 2017 году во Франции задержали российского сенатора Сулеймана Керимова. Его обвинили во владении незадекларированным жильем на юге страны и неуплате налогов, но затем закрыли дело.