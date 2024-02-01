01 февраля 2024, 03:35

Российский пенсионер убил и расчленил сына

РИА «Новости»
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Пенсионер из Выборга признался в убийстве и расчленении своего взрослого сына. Об этом сообщило следственное управление СКР по Ленинградской области в своем Telegram-канале.

По версии следствия, в ночь на 17 октября 2023 года 63-летний житель Выборга поссорился со своим 36-летним сыном. В ходе конфликта пенсионер нанес сыну множественные удары ножом, от которых тот скончался. После этого мужчина с помощью ножа и топора расчленил тело, переложил части в полиэтиленовые мешки и выбросил в реку Перовка.

«Следователями проведен значительный комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, по результатам которых обвиняемый дал признательные показания в убийстве сына», - сообщили в следственном управлении.

Уголовное дело об убийстве передали в суд.

В конце декабря двое иностранцев убили и расчленили жительницы Набережных Челнов. Злоумышленники попали на камеры видеонаблюдения, когда выносили тело женщины убийцы из квартиры в мешках для мусора.

Уголовное дело Убийства Суд Ленинградская область Пенсионеры Полиция Следственный комитет России
01 февраля 2024, 01:41
Бойца Мутаева расстреляли у его дома в Махачкале
РИА «Новости»
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В Дагестане неизвестный убил бойца и промоушена FightNights Магомедрасула Мутаева, воспитанника отца Хабиба Нурмагомедова. В 20-летнего спортсмена выпустили восемь пуль, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, убийца ждал Мутаева у его подъезда, когда тот возвращался с тренировки. Одна из пуль попала бойцу в голову. От полученных ранений спортсмен скончался до приезда скорой помощи.

Сейчас на месте работают правоохранительные органы. По данным Mash, в убийстве подозревают соседа Мутаева.

Это уже не первое покушение на Магомедрасула Мутаева. Летом в спортсмена уже стреляли, но не попали. После этого Мутаев сам достал пистолет и открыл огонь, а нападавший сбежал.

В декабре прошлого года чемпион мира по самбо Шахбан Мачиев получил 15 лет тюрьмы за убийство сотрудника Росгвардии в Махачкале в 2018 году. Сам спортсмен скрылся заграницей, так что приговор вынесли заочно. Конфликт произошел возле караоке-ресторана. Махиев в состоянии алкогольного опьянения поругался с росгвардейцем. Началась перестрелка, в результате которой спортсмен попал в больницу, а сотрудник Росгвардии погиб.

Спортсмены Дагестан Убийства Росгвардия
31 января 2024, 23:52
«Резал ножом и выбил зуб жене». Ответственность за шрамы на теле челябинской школьницы возложили на отца
РИА «Новости»
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Арестованная по уголовному делу об истязании падчерицы в Челябинске женщина сорвалась на девочке из-за очередного загула мужа. Об этом «360» заявила мать обвиняемой. Она подчеркнула, что именно супруг довел женщину до такого состояния.

Собеседница пояснила, что до встречи с мужем ее дочь жила в Казани, но влюбилась и уехала с ним в Челябинск. Она подчеркнула, что падчерицу приняла как родную дочь. Пока девочка росла она делала для нее все в отличие от отца, который уходил в загулы и пьянствовал.

«Муж ее споил, а теперь она осталась крайней. Видимо, сорвала злобу на девочке в очередной его загул. Но это и неудивительно, если знать, в каком кошмаре она жила. Муж ее резал ножом, выбил зуб. Я ей говорила, чтобы она его бросала, но она не могла. Не хотела оставлять девочку», - пояснила мать женщины.

Она добавила, что муж дочери превратил квартиру в настоящий притон. Оставлять ребенка в таких условиях женщина на могла, но прав на девочку у нее никаких не было, а со временем она и сама начала пить.

«Я им постоянно говорила, что ваши пьянки ребенок видит. Я уже предлагала, отдайте нам ее. Автобус в школу ходит. Мы бы ее подняли и поставили на ноги. Но кто нам ее отдаст?» - отметила собеседница.

По ее словам, сейчас девочка находится в социально-реабилитационном центре, откуда ее заберет тетя - сестра мужа. Но до этого она никогда особо не общалась с ребенком, а сейчас настраивает девочку против мачехи.

Собеседница подчеркнула, что дочь постоянно жаловалась участковому, но никакой реакции не было. Все попытки оформить опеку над девочкой разбивались об стену непонимания в социальных службах, которые говорили, что отец девочку не бьет, а значит проблем никаких нет. Вот только мужчина неделями не появлялся дома и не приносил денег. Все держалось на плечах женщины, которая беспокоилась о падчерице.

По данным издания 74.Ru , полицию в квартиру семьи вызвали соседи, которые услышали крики ссоры девочки и мачехи. Инспектору по делам несовершеннолетних школьница заявила о побоях и показала шрамы на теле.

В областном Министерстве социальной защиты заявили, что раньше жалоб на семью не поступало.

Полиция по итогам проверки завела уголовное дело об истязании несовершеннолетней. Обвинение предъявили мачехе девочки и суд отправил ее в СИЗО до 28 марта. Представитель прокуратуры объяснил, что женщина может надавить на падчерицу, которая боится с ней жить.

Уголовное дело Дети Семья Женщины Челябинск Полиция
31 января 2024, 22:36
«Желала смерти». Щелковские подростки избили школьницу за постоянные оскорбления
РИА «Новости»
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Конфликт между 14-летней школьницей и группой подростков в городском округе Щелково обернулся уголовным делом. Подмосковный главк СК обратил внимание на разошедшееся в социальных сетях видео с кадрами избиения девочки и завел уголовное дело о хулиганстве. Одного из напавших доставили на допрос к криминалистам. Об этом «360» сообщил отец мальчика.

На разошедшихся в социальных сетях кадрах видно, как девочка встречает своих обидчиков на дороге. Практически сразу после приветствия под ее ноги прилетела дымовая шашка, а затем ударом ноги в грудь школьницу уронили в сугроб. Били двое: мальчик и его подруга. Школьница пыталась убежать, но ее быстро нагнали, снова уронили в снег и продолжили избивать.

Отец доставленного на допрос парня заявил, что сын с избитой школьнице знаком давно и находился не в очень хороших отношениях, как и вся компания.

«Она не раз их оскорбляла, желала смерти родителям. Ребята приехали просто погулять, а встретили ее. Хотели поговорить, но что-то пошло не так», - рассказал собеседник «360».

Мужчина подчеркнул, что ни в коем случае не выгораживает сына и считает его поступок аморальным и требующим наказания. Он добавил, что следователь задавал сыну вопросы о том, знает ли он о сериале «Слово пацана» и снималось ли видео ради лайков. Но на все мальчик ответил отрицательно.

Отец подчеркнул, что из-за распространения видео ему страшно за ребенка, потому что в комментариях пользователи социальных сетей, не зная всей ситуации, пообещали найти его и покалечить.

«У меня от этих угроз волосы дыбом встают. Я уже боюсь, что сын выйдет на улицу и ему оторвут руки и ноги. И чем они станут отличаться от него? Никакой самосуд недопустим», - подчеркнул он и пообещал, что сын ответит по всей строгости.

Представители пострадавшей школьницы общаться с журналистами не захотели, но из осведомленных источников «360» выяснил, что физических травм девочка не получила. Однако нападение сказалось на ее психологическом состоянии. Ей начали сниться кошмары о ее обидчиках.

Уголовное дело Дети Видео СК РФ Школьники
31 января 2024, 19:05
Москвич получил 13 лет колонии за доведение сына до самоубийства
РИА «Новости»
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Москвича приговорили к 13 годам колонии строгого режима за доведение девятилетнего сына до самоубийства. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Следствие установило, что с ноября 2019 года по июль 2022 года мужчина, живший на Тихорецком бульваре, систематически употреблял алкогольные напитки и применял насилие в отношении своего сына. Он кричал и оскорблял ребенка.

Его действия привели к тому, что 11 июля 2022 года мальчик совершил суицид. Ребенок скончался, несмотря на попытки медиков спасти его.

«Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима», - уточнили в прокуратуре.

Ранее уголовное дело возбудили в Томске после суицида двух учащихся одного из техникумов. Подростки сняли на камеру телефона последние минуты жизни.

Убийства Суд Прокуратура РФ Москва

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