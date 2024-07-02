Российский дачник из ревности зарезал соседа

Конфликт между соседями произошел в ночь на 13 марта. По версии следствия, обвиняемый с соседом распивали алкоголь на даче в станице Ставропольская. При этом гость не доверял хозяину дома и ревновал к нему жену. В ходе беседы возник спор, а затем и конфликт.

«В ходе конфликта хозяин дома нанес один удар ножом в область шеи соседа, от которого он скончался на месте происшествия, спустя непродолжительное время. Затем фигурант самостоятельно сообщил о случившемся в экстренные службы», - сообщили в следственном управлении.

Полиция задержала подозреваемого.

Ранее перед судом предстал гражданин Кубы, который с ножом напал на своего соотечественника в Подмосковье. Кубинец несколько раз ударил знакомого ножом, но тот сумел отбиться и обратиться к врачам. Сейчас нападавшего судят в Ногинске по статье «Покушение на убийство».