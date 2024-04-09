09 апреля 2024, 12:20

Российские силовики предотвратили 27 терактов с начала года

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В России усилили безопасность ключевых объектов, задействованных в обеспечении спецоперации и новых регионов. Силовики предотвратили 27 терактов с начала 2024 года, сообщил на заседании Национального антитеррористического комитета председатель, директор ФСБ Александр Бортников. Запись его выступления показала пресс-служба.

«Противник активизировал деятельность по нанесению ущерба важным элементам транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры, предприятиям оборонной промышленности на территории нашей страны», - сказал он.

По словам Бортникова, силовики предотвратили 27 терактов на таких объектах и пресекли попытки проникновения украинских диверсионно-разведывательных групп на российскую территорию.

Он сказал, что в сложившихся обстоятельствах усилили безопасность ключевых объектов, задействованных в обеспечении СВО и снабжении новых российских регионов. Председатель НАК заявил, что комплексная работа в этом направлении принесла положительный эффект.

Трех жителей Башкирии задержали при попытке поджечь объект связи. Организаторы диверсии связались с ними в мессенджере и предложили деньги.

Терроризм ФСБ
08 апреля 2024, 21:50
«Состояние тяжелое». Жительница Сергиева Посада не поделила лифт с соседкой и напала на нее с ножом
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Жительница Сергиева Посада напала с ножом на соседку в лифте своего дома. Сейчас обе женщины находятся в реанимации. Об этом сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

Конфликт произошел в субботу, 6 апреля. Жительница Сергиева Посада 46-летняя Елена по неизвестным причинам начала выталкивать из лифта свою соседку - 66-летнюю Ирину.

«В ходе возникшего конфликта Елена ножом нанесла Ирине удары в области живота и шеи», - сообщил источник «360».

Далее, по данным собеседника, нападавшая вышла из лифта на четвертом этаже, пешком спустилась на первой этаж, сама порезала себе предплечье и вызвала экстренные службы. Пострадавшая поднялась в свою квартиру и также вызвала скорую помощь и полицию.

В результате обеих женщин доставили в городскую больницу. У Ирины врачи диагностировали ножевое ранение живота и шеи, у Елены- колото-резаную рану предплечья. Обе женщины находятся в реанимации без сознания в результате большой кровопотери.

Сын пострадавшей от нападения Ирины подтвердил «360», что его мать находится в тяжелом состоянии.

В правоохранительных органах уточнили, что сотрудники изъяли орудие преступления - кухонный нож.

В конце марта жительница Белгородской области напала с ножом на своего возлюбленного. Мужчина скончался до прибытия скорой помощи.

Больницы Скорая помощь Врачи Женщины Сергиев Посад Поножовщины Полиция
08 апреля 2024, 20:01
Вор в законе Тбилисский поплатился заочным арестом за свой статус
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Решение о заочном аресте криминального авторитета Якова Измайлова (Тэко Тбилисского) вынес Тверской суд Москвы по уголовному делу, заведенному за занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции российской столицы.

Вора в законе также обвинили в уклонении от административного надзора после выхода на свободу из тюремного заключения.

Суд избрал вору в законе арест на два месяца с момента его задержания в России или после передачи правоохранительным органам. Сейчас Измайлов находится в международном розыске.

По данным «Коммерсанта» , изначально криминального авторитета звали Теймураз Фароян. В 2015 году его осудили на три года колонии строгого режима по делу о хранении героина. Выйдя на свободу, вор в законе сменил имя и фамилию на Якова Измайлова.

По версии следствия, свое положение в преступной верхушке он занял еще в 1992 году и держал под контролем группировки Татарстана, Москвы и Московской области.

В середине марта Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края одобрил условно-досрочное освобождение Захария Калашова, известного под именем Шакро Молодой. В колонию вор в законе попал в 2018 году по делу о вымогательстве.

Суд Аресты
08 апреля 2024, 19:44
Нацистскую литературу нашли в ростовском музее казачества
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В музейном комплексе «Донские казаки в борьбе с большевиками», который находится в Шолоховском районе Ростовской области, прошли обыски. Силовики изъяли портреты нацистских пособников и сомнительную литературу, сообщило РИА «Новости».

Источник в правоохранительных органах региона уточнил, что проверку музея решили провести после обращения жителей. Среди них были и участники спецоперации.

Люди допустили, что учреждение культуры имеет отношение к реабилитации нацизма. Например, их возмутило нахождение на территории комплекса памятника атаману Петру Краснову. Известно, что в годы Великой Отечественной войны он сотрудничал с фашистами.

«На территории комплекса прошли обыски», - отметил собеседник агентства.

По его словам, из музея изъяли портреты нацистских пособников и подозрительную литературу. Ее отправят на экспертизу.

Источник добавил, что литература посвящена Краснову. А на изображениях были Сергей Павлов и Гельмут фон Павниц.

Музеи Памятники Войны Литература Великая Отечественная война
08 апреля 2024, 16:28
Появилось новое видео с места нападения на полицейских в Подмосковье
Читайте нас в: Google Новости
В городском округе Щелково неизвестные напали на сотрудников правоохранительных органов. В распоряжении «360» появилось новое видео с места ЧП.

На кадрах видно, что в лесополосе работают сотрудники экстренных служб.

Нападение произошло 7 апреля на проселочной дороге в поселке Фряново. Прохожий увидел двух правоохранителей без сознания, один из них позднее скончался от огнестрельных ранений. По информации источника «360», пули попали в тело и руку погибшему силовику. Всего неизвестный выстрелил не менее пяти раз.

Позднее стало известно, что неизвестные напали на четверых полицейских. Следственный комитет завел по этому факту уголовное дело , глава ведомства Александр Бастрыкин взял расследование под свой личный контроль.

Официальный представитель МВД России Ирина уточняла, что полицейские в момент стрельбы пытались задержать наркосбытчика. В настоящее время идет розыск подозреваемых.

Стрельба Видео Щелково Следственный комитет России

Новости по теме