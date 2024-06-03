03 июня 2024, 13:28

Российские полицейские поймали сбежавшего из психбольницы рецидивиста

РИА «Новости»
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Правоохранительные органы задержали рецидивиста Романа Порсина, который ранее сбежал из психиатрической больницы в Екатеринбурге. Об этом сообщило Ura.ru.

По данным источника, беглеца вернули в медучреждение, в котором он отсутствовал с начала марта. В больницу его направили для прохождения экспертизы перед судебным разбирательством.

Порсин находился в местах лишения свободы 13 лет за разбойное нападение, кражу и угон автомобиля. Теперь следователи вменяют ему уклонение от административного надзора.

В США обвиняемый в убийстве заключенный Кейси Уайт в сопровождении охранницы сбежал из тюрьмы в Алабаме. По предварительным данным, женщина собственноручно вывела его на свободу. Федеральная служба маршалов США объявляла награду 10 тысяч долларов за любую информацию, которая могла бы помочь расследованию дела.

Суд Больницы Тюрьмы Екатеринбург
03 июня 2024, 12:04
Участника банды Басаева задержали за нападение на Буденновск в 1995 году
РИА «Новости»
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Участника вооруженного нападения банды Шмиля Басаева на Буденновск в 1995 году задержали правоохранители. Речь идет об уроженце Чечни Хамзате Зоеве, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Во время нападения участники банды уничтожили и повредили 198 машин, от огня пострадал Дом детского творчества, здания центральной районной больницы, отдела внутренних дел, городской администрации, 107 частных домов. Ущерб собственникам превысил 95 миллионов. неденоминированных рублей.

Зоева задержали при содействии сотрудников МВД и ФСБ. После заключили под стражу. Сейчас специалисты продолжают устанавливать его роль в устойчивой вооруженной группе.

Расследование уголовного дела продолжается, заключила Петренко

Зоева обвинили в совершении террористического акта, бандитизме, захвате заложников и убийстве.

В банду Басаева он вступил в первой половине 1995 года. Вместе с другими боевиками принимал активное участие в совершении особо тяжких преступлений, подчеркнула Петренко.

В частности, 14 июня того же года Зоев вместе с другими злоумышленниками с оружием, гранатами и взрывными устройствами устроили нападение на жителей и организации Буденновск.

Чечня СК РФ
03 июня 2024, 11:29
Пьяные дебоширы устроили стрельбу в ЖК в Балашихе
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Два нетрезвых мужчины устроили потасовку со стрельбой в ЖК «Пехра» на улице Яганова в Балашихе. Подробностями случившегося в беседе с 360.ru поделилась очевидица произошедшего.

По словам местной жительницы, один из дебоширов ходил с пистолетом по улице вдоль ЖК. Вместе с приятелем он цеплялся к людям. Приставали они и к мужчинам, и к женщинам. В итоге перепалка с одним из жильцов дошла до рукоприкладства и стрельбы.

«Одного жильца, причем старше его по возрасту, он ударил возле лифта, тот сбежал от него, сел в машину, а он выстрелил в лобовое. Водитель тогда уехал с места, а он побежал за машиной», - добавила собеседница 360.ru.

На место происшествия вызвали полицию, продолжила женщина, но прибывшие правоохранители стрелка ничуть не смущали - он продолжал ругаться и сыпать угрозами.

«В присутствии полицейских он угрожал его жизни и здоровью, говорил: „Я все равно узнаю, где ты живешь, все равно тебя найду и приду“. Он живет в этом ЖК, в этом же подъезде», - добавила она.

Несмотря на то, что стрелок, как оказалось, тоже местный, раньше очевидица его не видела. Получил ли водитель травмы, женщина не уточнила и выразила надежду, что дебоширы понесут наказание за случившееся.

В региональном главке МВД сообщили, что приятелей уже задержали. Одному из них 30 лет, второму 44 года. Травматический пистолет, из которого злоумышленник стрелял по машине, правоохранители изъяли.

Установлено, что конфликт у них вспыхнул с 69-летнем водителем. Во время ссоры один из мужчин ударил пожилого человека по лицу, а потом, когда тот сел в свой автомобиль, выстрелил в лобовое стекло машины.

В пресс-службе отметили, что пистолет, из которого один из дебоширов стрелял по авто, зарегистрирован в установленном порядке. Сейчас полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства ЧП.

«Отрабатывается возможная причастность задержанных к другим противоправным деяниям», - заключили в МВД.

Стрельба Полиция
02 июня 2024, 15:21
Полиция Челябинска поймала банду наркоторговцев
РИА «Новости»
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Правоохранители пресекли в Челябинске деятельность преступной группировки, занимавшейся распространением наркотиков. Злоумышленники сбывали запрещенные вещества в Московском регионе, а также в Ленинградской, Свердловской, Тверской, Тульской и Челябинской областях. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Росгвардия совместно с полицией задержала предполагаемого лидера ОПГ и 30 активных участников преступного сообщества. МВД установило причастность задержанных к более 60 попыткам сбыта запрещенных веществ, общая масса которых составила около 24 килограммов.

Ранее правоохранители задержали организаторов нарколаборатории в Ярославской области. Злоумышленники синтезировали запрещенные вещества в хозяйственной постройке в одном из сел. Полиция изъяла 158 килограммов наркотического порошка.

Наркотики Челябинская область Росгвардия Челябинск Полиция
02 июня 2024, 13:23
Завершилось расследование против Гордона по делу о фейках и призывах к терроризму
РИА «Новости»
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Следственный комитет России завершил расследование дела против украинского журналиста Дмитрия Гордона*, обвиняемого в призывах к терроризму и распространении фейков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Для передачи в суд направлено уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона*», - заявили в СК.

По данным следователей, фигурант дела неоднократно распространял публичные призывы к терроризму и тиражировал заведомо ложные сведения о российских войсках.

Также Гордона* обвинили в разжигании вражды и ненависти и унижении достоинства людей по национальному признаку.

В январе 2024 года МВД России объявило украинского журналиста в розыск. Тогда же против него возбудили уголовное дело.

*Дмитрий Гордон признан в РФ иностранным агентом, внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Уголовное дело Суд Терроризм СК РФ Россия Дмитрий Гордон

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