23 декабря 2023, 16:04

Российская студентка оказалась крупным наркокурьером

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Перевозившим 673 килограмма латиноамериканского кокаина наркокурьером оказалась 20-летняя студентка. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По сведениям источника, задержанная проживала в Воронеже и училась в медицинском колледже, у нее есть муж и ребенок. Родственники сообщили журналистам, что девушка подрабатывала администратором в ресторане во время академического отпуска.

В начале декабря студентка рассказала семье, что подруга предложила ей заработать денег на перевозке документов в Москву. Спустя несколько дней она перестала выходить на связь, а родные узнали о ее задержании.

В среду, 20 декабря, оперативники ФСБ изъяли в Москве 673 килограмма наркотиков, который предназначался для отправки в Евросоюз. По предварительным данным, наркотик поступил из Латинской Америки. На черном рынке общая стоимость вещества могла достигнуть 6,5 миллиарда рублей.

Ведомство сообщало, что подозреваемых взяли под стражу, им грозит до пожизненного лишения свободы.

Наркотики ФСБ
23 декабря 2023, 03:42
Роскосмос подтвердил факт задержания замгендиректора по гособоронзаказу
РИА «Новости»
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Задержание заместителя гендиректора госкорпорации по гособоронзаказу Олега Фролова подтвердила пресс-служба Роскосмоса. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Детали, касающиеся обвинения и следственных мероприятий в рамках уголовного дела, находятся в введении Следственного комитета РФ», - заявил представитель компании.

Как ранее объявили в Следственном комитете России, Фролову и его соучастникам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они похитили при закупке оборудования не менее 435 миллионов рублей. Суд назначил им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Суд назначил всем трем Фролову и его подельникам меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщили, что главный бухгалтер АО «Информационные спутниковые системы имени академика Решетнева» Евгений Постригань покончил с собой. Его тело нашли в Железногорске Красноярского края в минувшее воскресенье, 17 декабря. До своего дня рождения он не дожил четыре дня. По словам его коллег, причиной суицида могли быть финансовые проблемы предприятия.

Преступления Роскосмос Мошенничество Следственный комитет России
23 декабря 2023, 00:52
Пермского подростка обвинили в сожжении своей знакомой
РИА «Новости»
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Следователи завершили расследование уголовного дела о жестоком убийстве 16-летней школьницы в поселке Октябрьский в Пермском крае. Об этом сообщила газета «КП-Пермь».

В убийстве школьницы подозревают ее знакомого. По версии следствия, подросток привел девочку на пустырь у железной дороги и избил камнями. После этого он облил ее бензином и поджег. Следователи уверены - подросток понимал, что его жертва еще была жива. Поэтому дело по статье «Убийство» переквалифицировали в «Убийство с особой жестокостью». В момент преступления обвиняемый не был пьян или под воздействием наркотиков.

Предполагаемого убийцу арестовали. Против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью». Адвокаты хотят добиться переквалификации статьи на менее тяжкую, так как обвиняемый утверждает, что в момент сожжения его жертва была уже мертва.

Летом в Пермском крае произошло похожее преступление. Двое подростков облили горючей жидкостью и подожгли 15-летнюю школьницу , которая пришла к ним в гости. Девушку госпитализировали с тяжелыми ожогами, но спасти ее врачам не удалось.

Пермский край Уголовное дело Убийства Преступления Бензин
23 декабря 2023, 00:31
Замдиректора Роскосмоса Олега Фролова обвинили в мошенничестве
РИА «Новости»
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Следственный комитет России обвинил заместителя генерального директора Роскосмоса Олега Фролова в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

По версии следствия, Фролов в сговоре с индивидуальным предпринимателем и представителем коммерческой организации похитил бюджетные средства под видом контракта на закупку оборудования.

«В ходе исполнения контракта они похитили бюджетные средства при закупке оборудования в сумме не менее 435 миллионов рублей», - сообщила руководитель управления СК по взаимодействию со СМИ Светлана Петренко.

Всем трем фигурантам уголовного дела предъявили обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Суд назначил им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что главный бухгалтер АО «Информационные спутниковые системы имени академика Решетнева», входящего в Роскосмос, Евгений Постригань совершил самоубийство. Коллеги мужчины назвали возможной причиной суицида финансовые проблемы предприятия.

Уголовное дело Суд Роскосмос Мошенничество Следственный комитет России
22 декабря 2023, 21:26
Киллера Калашникова приговорили к 19 годам колонии строго режима
Unsplash
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Московский областной суд огласил приговор по делу о заказных убийствах, осудив лидера преступной группировки Владимира Калашникова к 19 годам колонии строго режима. Об этом сообщила«Комсомольской правде» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Калашникова признали виновным в создании банды, убийстве, приготовлении к убийству, а также в незаконном обороте оружия.

Следствие и суд устнановили, что Калашников организовал ОПГ в Подмосковье осенью 2009 года. Для участия в банде он привлек четырех своих знакомых. Вооруженная группа под его началом действовала до весны 2010 года.

Всех членов банды Калашникова задержали, когда они планировали совершить убийство жителя Балашихи. Этот заказ бандиты получили от криминального авторитета по прозвищу Ясный в декабре 2009 года.

Последний ранее заказывал Калашникова убийство предпринимателя, поживающего в поселке Новый Милет. После успешного выполнения заказал жителя Балашихи, пообещав киллерам вознаграждение в 900 тысяч рублей.

Заказчик убийства в ближайшее время скоро тоже предстанет перед судом, соучастники Калашникова также получили длительные сроки.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд приговорил Максима Якубова, признанного виновным в убийстве своей годовалой дочери и ее матери. Мужчину осудили к 19,5 года в исправительной колонии строгого режима.

Московский областной суд огласил приговор по делу о заказных убийствах, осудив лидера преступной группировки Владимира Калашникова к 19 годам колонии строго режима. Об этом сообщила «Комсомольской правде» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Убийства Суд Преступления Тюрьмы Москва 2023

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