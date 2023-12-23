Российская студентка оказалась крупным наркокурьером

По сведениям источника, задержанная проживала в Воронеже и училась в медицинском колледже, у нее есть муж и ребенок. Родственники сообщили журналистам, что девушка подрабатывала администратором в ресторане во время академического отпуска.

В начале декабря студентка рассказала семье, что подруга предложила ей заработать денег на перевозке документов в Москву. Спустя несколько дней она перестала выходить на связь, а родные узнали о ее задержании.

В среду, 20 декабря, оперативники ФСБ изъяли в Москве 673 килограмма наркотиков, который предназначался для отправки в Евросоюз. По предварительным данным, наркотик поступил из Латинской Америки. На черном рынке общая стоимость вещества могла достигнуть 6,5 миллиарда рублей.

Ведомство сообщало, что подозреваемых взяли под стражу, им грозит до пожизненного лишения свободы.