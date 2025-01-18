Россиянку застрелили в Сальвадоре

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Сальвадорские силовики квалифицировали дело россиянки как убийство.

«Судебно-медицинская экспертиза показала, что на руках жертвы не было следов пороха, что исключает возможность того, что она держала в руках оружие, использованное при нападении», - сообщила полиция в соцсетях.

Женщину с огнестрельными ранениями обнаружил полицейский патруль в четверг, 16 января. Правоохранители прибыли по телефонному вызову. Россиянку экстренно госпитализировали.

В ходе расследования выяснилось, что Новоселова оказывала в стране эскорт-услуги. Женщина работала под псевдонимом «Лолила ла Русита».

Полицейские задержали мужчину по делу об убийстве россиянки, который, по предварительной информации, был ее сутенером.

Ранее на острове Бали задержали двух россиян, заподозрив, что они создали в Индонезии сеть по торговле людьми и организации занятий проституцией.