18 января 2025, 02:31

Россиянку держали связанной в подсобке пилорамы ради сведений о ее муже

РИА «Новости»
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Правоохранители задержали двух жителей Удмуртии, подозреваемых в незаконном лишении свободы своей знакомой, которое сопровождалось угрозами убийством. Об этом сообщила пресс-служба СУ СУ России по республике.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей Сюмсинского района. Его возбудили по статье о незаконном лишении человека свободы, не связанном с его похищением, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Следствие установило, что в октябре 2024 года два работника пилорамы распивали алкоголь в подсобном помещении. К себе они пригласили знакомую, у которой ранее пропал муж. Пьяные мужчины решили, что она может быть причастна к его исчезновению.

«Они связали ее веревкой, нанесли побои, высказав при этом угрозу убийством, после чего облили горючей смесью, угрожая поджогом, в случае неполучения информации», - уточнили в ведомстве.

В рамках расследование дела уже осмотрели место происшествия, допросили обвиняемых, свидетелей и потерпевшую, а также провели необходимые судебные экспертизы. Материалы дела направили прокурору, чтобы он утвердил обвинительное заключение.

В ведомстве пояснили, что злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее в Иркутской области арестовали мужчину по обвинению в убийстве подростка.

Задержания Поджоги Удмуртия Женщины Тюрьмы Россия Мужчины Полиция Избиения Следственный комитет России
17 января 2025, 16:28
Генералу Шамарину продлили арест на три месяца
РИА «Новости»
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Военный суд продлил арест начальнику главного управления связи Вооруженных Сил генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину до 22 апреля. Об этом сообщило РИА «Новости».

Адвокат генерала заявил, что следствие завершилось и теперь сам Шамарин и его защита могут ознакомиться с материалами дела.

Генерала задержали в мае 2024 года и обвинили в получении взятки в 36 миллионов рублей от генерального директора и главного бухгалтера пермской телефонной компании «Телта».

Взамен они просили у Шамарина покровительства и наращивания объемов поставок по гособоронзаказу. Сам он частично признал вину, но заявил, что получил почти вдвое меньше названной суммы.

Также Минобороны подало в суд и на саму компанию, желая взыскать с нее 38,8 миллиона рублей.

Уголовное дело Суд Военные Аресты
17 января 2025, 13:45
Укравшего 168 млн рублей главу депозитария арестовали в Сочи
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Центральный районный суд Сочи избрал меру пресечения похитителю 168 миллионов рублей из депозитария. Обвиняемому отказали в домашнем аресте и залоге, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении мужчины под стражу. Мера будет действовать два месяца, до 15 марта 2023 года.

Исполняющего обязанности директора многофункционального депозитарного центра в Сочи обвинили в краже в особо крупном размере. По версии правоохранительных органов, он похитил из сейфовых ячеек 18 клиентов 168 миллионов рублей.

Мужчину задержали на рабочем месте. Выяснилось, что он спрятал часть украденных средств в иностранной валюте в тайнике в лесу. Оттуда полицейские изъяли 600 тысяч долларов. Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы.

Суд Сочи Кражи Аресты Краснодарский край
17 января 2025, 12:54
Скрывшую получение ВНЖ в США жительницу Челябинска отправили под суд
РИА «Новости»
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Жительница Челябинска предстанет перед судом за неуведомление уполномоченных органов о получении вида на жительство в США. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Челябинской области.

Правоохранители установили, что имеющая постоянную регистрацию в Челябинске женщина получила вид на жительство в США до 2034 года. При этом она не исполнила обязанность по подаче уведомления в уполномоченный орган о наличии у нее вида на жительство на территории иностранного государства.

Преступление выявили оперативники управления ФСБ по региону. Они же осуществляют сопровождение по уголовному делу. В настоящее время расследование завершили, материалы отправили в суд.

Осенью 2024 года гражданин США Джон Роблес получил российский паспорт. Он поблагодарил органы государственной власти, которые помогли ему воплотить в жизнь о гражданстве РФ.

США Суд Челябинск ВНЖ
17 января 2025, 11:54
В Москве задержали мужчину за незаконный оборот наркотиков
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Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Москве мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

На 1-й Парковой улице патруль обратил внимание, что один из прохожих попытался скрыться при виде сотрудников правоохранительных органов. Его остановили для проверки документов.

В разговоре с росгвардейцами 27-летний житель Подмосковья заметно нервничал, а затем признался, что у него при себе есть наркотики. После этого его задержали.

У мужчины нашли N-метилэфедрон общей массой более шести граммов в полимерных пакетиках. Он признался, что нашел наркотики в закладках. После этого его передали сотрудникам правоохранительных органов.

Неделю назад на шоссе Энтузиастов задержали 30-летнего приезжего из Челябинской области, у которого в кармане нашли мефедрон.

Наркотики Росгвардия Мужчины Москва

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