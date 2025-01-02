Россиянка задушила сына подушкой и выпала из окна в Петербурге

«Ночью женщина задушила своего восьмилетнего ребенка, после чего выпала из окна дома на 10-й Советской улице», - уточнил собеседник журналистов.

Отец ребенка в это время находился на работе.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

По информации «Фонтанки» , женщина долгое время боролась с депрессией. Она также винила себя в болезни сына, у которого были проблемы с желудком.

По предварительной информации, она якобы не только водила его по врачам, но и занималась самолечением, бесконтрольно давала ребенку антибиотики, из-за чего его состояние ухудшилось. Женщина не работала, семью содержал ее супруг.

Мать задушила ребенка подушкой 2 января. До этого в среду, 1 января, она поссорилась с мужем и тот уехал в Ленинградскую область.

Ранее в Санкт-Петербурге ребенок спас мать , позвонив в полицию и пожаловавшись на отца, который избивал женщину и даже пытался ее задушить.