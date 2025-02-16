16 февраля 2025, 18:34

Россиянка вытерла ноги о баннер к 80-летию Дня Победы

РИА «Новости»
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В Ессентуках задержали местную жительницу, вытершую ноги о поздравительный баннер к 80-летию Дня Победы. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Владимир Крутиков.

«Комментировать сложно, как и определить это существо, которое вытерло ноги о текст, которым 80 лет дорожит каждый россиянин», - написал он.

Позднее мэр сообщил, что женщину разыскали и задержали.

Ранее лидера музыкальной группы «Аркадий Коц» Кирилла Медведева* потребовали наказать за реабилитацию нацизма за осквернение символов воинской славы и реабилитацию нацизма.

*Признан иностранным агентом в России.

Градоначальник опубликовал кадры с камер наружного наблюдения, на которых женщина тянула сорванный баннер по земле, а затем прошлась по нему, вытерла ноги и ушла.

Крутиков попросил помощи горожан в опознании осквернившей баннер.

День Победы 9 мая Полиция
16 февраля 2025, 17:46
СК Петербурга завел дело после смерти мальчика в отрицающей медицину семье
РИА «Новости»
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Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности завели следователи Санкт-Петербурга после гибели шестилетнего мальчика в частном доме садоводства в Красносельском районе. Об этом сообщила пресс-служба городского СК.

В ведомстве заявили, что о смерти ребенка сообщила бригада врачей скорой помощи. Криминалисты прибыли на место для осмотра места происшествия. Они назначили серию судебных экспертиз, включая медицинскую для установления причины смерти мальчика.

Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга поставила расследование уголовного дела под свой контроль.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», ребенок страдал от серьезного заболевания , но родители никогда не показывали его врачам, так как относились к медицине скептически. Такие идеи у них появились после смерти одной из родственниц от рака. По мнению отца и матери мальчика, врачи оказались бессильны, поэтому от услуг системы здравоохранения семья отказалась.

Рожденного с тяжелым заболеванием ребенка родители лечили массажем и отварами трав. Но болезнь прогрессировала, и после очередного приступа, когда мальчик потерял сознание, отец вызвал скорую. Прибывшие на место врачи спасти ребенка не смогли.

Санкт-Петербург Уголовное дело Дети Прокуратура РФ Болезни Семья Врачи Следственный комитет России
16 февраля 2025, 16:35
Уголовное дело завели в Ингушетии после покушения на экс-замначальника ОВД
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Следственный комитет по Ингушетии завел уголовное дело о покушении на убийство местного жителя из огнестрельного оружия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону.

По данным следствия, в ночное время 15 февраля неизвестный возле ресторана «Терраса» в Сунже открыл огонь по 41-летнему местному жителю из пистолета девятимиллиметрового калибра, насквозь прострелив ему бедро.

Злоумышленник по независящим от него причинам не довел преступление до конца и скрылся с места ЧП на автомобиле Lada с номерами С 946 ВВ 06.

Раненого доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани, его жизни ничто не угрожает.

Пострадавшим в результате стрельбы оказался бывший замначальника городского отдела внутренних дел Карабулака. По предварительной информации, его пытался устранить киллер.

Ингушетия Уголовное дело Следственный комитет России
16 февраля 2025, 01:55
Киллер пытался убить экс-замначальника ОВД в Ингушетии
РИА «Новости»
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Киллер пытался убить экс-замначальника городского отдела внутренних дел (ГОВД) Карабулака. Стрельба произошла рядом с рестораном, сообщили «Известия».

Покушение произошло в городе Сунжа. Преступник выбежал из автомобиля и открыл огонь по одному из проходящих мужчин. После этого он скрылся с места происшествия.

Экс-замначальника ГОВД получил ранение в ногу, его госпитализировали. Машину киллера позже нашли сожженной в селе Сурхахи.

Сейчас правоохранители разыскивают стрелявшего по полицейскому. По одной из версий, к нападению могут быть причастны члены «баталхаджинской»* террористической организации.

Ранее в Дербенте неизвестный открыл стрельбу по полицейскому. Мужчину в тяжелом состоянии доставили больницу.

*Запрещенная в России террористическая группировка.

Ингушетия Стрельба Мужчины
15 февраля 2025, 20:43
Певицу Немеляйнен убили в Севастополе
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Певицу Наталью Немеляйнен, вокалистку проекта NEMA, убили в бытовой ссоре в Севастополе. Об этом РИА «Новости» рассказал ее бывший муж Александр.

Подозреваемого в совершении преступления задержали и заключили под стражу, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю. Им оказался 49-летний житель Гагаринского района.

В ночь на 12 февраля находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина поссорился с семейной парой, которая жила по соседству с ним в СНТ «Муссон». Он ударил кирпичом по голове 45-летнюю женщину и ее 36-летнего сожителя.

От полученных травм пострадавшая, которой и была Немеляйнен, скончалась. Против злоумышленника возбудили уголовное дело за убийство. У погибшей осталась 14-летняя дочь, которую после случившегося передали отцу.

Ранее в Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве постояльца дома престарелых. Мужчина убил своего соседа по комнате во время конфликта.

Уголовное дело Убийства Преступления Крым Севастополь

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