Россиянка вытерла ноги о баннер к 80-летию Дня Победы

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности завели следователи Санкт-Петербурга после гибели шестилетнего мальчика в частном доме садоводства в Красносельском районе. Об этом сообщила пресс-служба городского СК.

В ведомстве заявили, что о смерти ребенка сообщила бригада врачей скорой помощи. Криминалисты прибыли на место для осмотра места происшествия. Они назначили серию судебных экспертиз, включая медицинскую для установления причины смерти мальчика.

Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга поставила расследование уголовного дела под свой контроль.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», ребенок страдал от серьезного заболевания , но родители никогда не показывали его врачам, так как относились к медицине скептически. Такие идеи у них появились после смерти одной из родственниц от рака. По мнению отца и матери мальчика, врачи оказались бессильны, поэтому от услуг системы здравоохранения семья отказалась.

Рожденного с тяжелым заболеванием ребенка родители лечили массажем и отварами трав. Но болезнь прогрессировала, и после очередного приступа, когда мальчик потерял сознание, отец вызвал скорую. Прибывшие на место врачи спасти ребенка не смогли.