19 февраля 2024, 00:28

Россиянка угрожала убить тяжелобольную подписчицу бывшего из-за лайка

РИА «Новости»
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Модель из Люберец угрожала убить тяжелобольную подписчицу своего бывшего парня из-за того, что та лайкнула его пост в соцсетях. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Бывший возлюбленный сталкерши - московский бизнесмен. Девушка не смогла смириться с расставанием, поэтому начала следить за его социальными сетями. Она изучила историю его страницы и нашла под одним из постов лайк его старой знакомой из Пятигорска. Именно ее она и обвинила в уходе своего бойфренда.

«Дальше она каким-то образом взломала личную почту педагога и нашла информацию, что у той онкология. Сейчас она отправляет девушки сообщения с угрозами, желает скорейшей смерти и обещает рассказать всем о ее диагнозе», - уточнил канал.

По вине модели женщину несколько раз госпитализировали на фоне стресса. Дальше она уже стала вымогать у нее деньги. Бизнесмен заплатил бывшей подруге 30 тысяч рублей, но это не помогло, поэтому он обратился в полицию и к адвокату.

Ранее украинки обиделись на американскую актрису и модель Меган Фокс из-за ее шутки о том, что из-за плохого освещения она выглядела на фотографии «как украинская надувная кукла».

Люберцы Убийства Соцсети Мужчины Полиция Пятигорск Москва
19 февраля 2024, 00:27
Актер Ефремов захотел выйти по УДО после прощения вдовы погибшего водителя
РИА «Новости»
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Отбывающий наказание после смертельной аварии в центре Москвы актер Михаил Ефремов намерен выйти по условно-досрочному освобождению (УДО). Для этого он попросил о поддержке вдову погибшего водителя Михаила Захарова. Сайт kp.ru со ссылкой на источники сообщил, что друзья артиста передали женщине и ее младшему сыну письма артиста, в которых он раскаялся и попросил прощения

По словам собеседников, Ефремов рассчитывает на письменный ответ от семьи погибшего водителя, чтобы подать его вместе ходатайством об УДО.

«Когда получат ответ от Захаровых - предоставят его жене Михаила Ефремова. Еще в прошлом году Софья на свидании с мужем в колонии определились, что Михаил будет подавать на УДО, когда такая возможность откроется», - заявил собеседник журналистов.

Ефремов сможет подать заявление о досрочном выходе на свободу наступит в конце марта, когда истечет половина назначенного ему наказания.

В материале говорится, что ответа семья Захарова пока не дала. При этом адвокаты отметили, что мнение потерпевших для суда роли ее играет. Важнее отзыв администрации исправительной колонии, где находится артист.

Представлявший на процессе Ефремова потерпевших адвокат Александр Добровинский в комментарии «360» подтвердил, что к нему обращались друзья актера с просьбой связать его с родными погибшего водителя.

Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня 2020 года. Нетрезвый актер за рулем внедорожника выехал на встречную полосу на Садовом Кольце Москвы и протаранил фургон, которым управлял Михаил Захаров. Пострадавший мужчина скончался в больнице от полученных травм. Суд приговорил Михаила Ефремова к 7,5 годам колонии общего режима.

УДО Актеры Михаил Ефремов Авария с актером Михаилом Ефремовым в Москве
18 февраля 2024, 11:18
Россиян предупредили о тюремном сроке за выращивание популярных цветов на даче
Википедия
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Выращивание ипомеи трехцветной грозит россиянам тюремным сроком. Об этом в беседе с РИА «Новости» напомнил депутат Сергей Гаврилов.

«Теперь на земельном участке нельзя выращивать ипомею трехцветную, которая стала популярным разноцветным цветком у бабушек-дачниц. Если их количество превышает 100 вьюнов, то дело квалифицируют как преступление», - сказал он.

Парламентарий отметил, что получение или хранение даже трех семян этого вида растений подпадает под уголовное преследование, максимальная санкция - два года лишения свободы.

«Важно помнить про это, ведь ответственность предусмотрена и за непринятие землепользователем или земледельцем мер по уничтожению дикорастущих растений», - добавил депутат.

Гаврилов напомнил, что растение очень быстро размножается, его часто можно встретить у обочин и в кустах.

«Растет как сорняк, повсюду. Но в его семечках содержатся наркотические галлюциногенные вещества», - заключил он.

Ранее в Московской области полицейские задержали двух мужчин, которые высадили целую плантацию конопли.

Наркотики Преступления Депутаты
18 февраля 2024, 03:24
Крымчанин после пьяной ссоры облил сестру бензином и поджег
Pixabay
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Житель Крыма во время пьяной ссоры облил сестру бензином и поджег. Полиция задержала подозреваемого, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Республики Крым.

По версии следствия, 15 февраля мужчина, будучи пьяным, повздорил со своей сестрой и решил расквитаться с ней. После скандала крымчанин схватил канистру с бензином, облил им сестру и поджег ее.

«Зная, что в доме находятся еще несколько человек, а огонь может распространиться на иные строения, облил сестру бензином и поджег», - сообщили в прокуратуре.

Женщина получила обширные ожоги и скончалась. Против поджигателя возбудили уголовное дело по статье об убийстве совершенном с особой жестокостью и общественно опасным способом. Подозреваемого поместили в СИЗО, следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего.

В Санкт-Петербурге поссорились два приятеля , в результате один из них остался без уха. Злоумышленника задержали.

Уголовное дело Убийства Крым Бензин Полиция
18 февраля 2024, 02:30
Житель Петербурга отрезал другу ухо
Freepik
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В Санкт-Петербурге ссора двух приятелей закончилась поножовщиной с тяжелыми последствиями. Один из них остался без уха. Об этом сообщили «Известия».

Один из мужчин позвал друга для совместного времяпровождения в свою квартиру. В какой-то момент они поссорились.

«Во время ссоры гость схватился за нож и пырнул хозяина жилья в глаз и отрезал ему ухо», - уточнило издание.

Злоумышленника уже задержали, полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее двое петербуржцев пострадали после поножовщины в Василеостровском районе. Драка для обоих закончилась госпитализацией, причем один попал в больницу с ранениями живота, а другой - с черепно-мозговой травмой.

До этого московские полицейские задержали женщину , которую подозревают в убийстве знакомой на юге столицы. По предварительной информации, она ударила ножом не менее четырех раз свою знакомую из-за конфликта.

Санкт-Петербург Поножовщины Полиция

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