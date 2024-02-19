Россиянка угрожала убить тяжелобольную подписчицу бывшего из-за лайка

Бывший возлюбленный сталкерши - московский бизнесмен. Девушка не смогла смириться с расставанием, поэтому начала следить за его социальными сетями. Она изучила историю его страницы и нашла под одним из постов лайк его старой знакомой из Пятигорска. Именно ее она и обвинила в уходе своего бойфренда.

«Дальше она каким-то образом взломала личную почту педагога и нашла информацию, что у той онкология. Сейчас она отправляет девушки сообщения с угрозами, желает скорейшей смерти и обещает рассказать всем о ее диагнозе», - уточнил канал.

По вине модели женщину несколько раз госпитализировали на фоне стресса. Дальше она уже стала вымогать у нее деньги. Бизнесмен заплатил бывшей подруге 30 тысяч рублей, но это не помогло, поэтому он обратился в полицию и к адвокату.

Ранее украинки обиделись на американскую актрису и модель Меган Фокс из-за ее шутки о том, что из-за плохого освещения она выглядела на фотографии «как украинская надувная кукла».