Россиянка пыталась провезти украшения на 3,7 миллиона рублей во Внукове

Путешественнице, прибывшей в Москву из США транзитом через Турцию, во время прохода через зеленый коридор пришлось объясняться с таможенными инспекторами. При проверке багажа и личных вещей у нее обнаружили 181 ювелирное изделие, включая кольца, серьги, браслеты и другие предметы, некоторые из которых надела на себя.

Женщина заявила, что камни предназначались для изготовления украшений, а в ювелирных изделиях она хранит сбережения. Она также уверяла сотрудников, что стоимость ввезенных предметов не превысит допустимого лимита в 10 тысяч евро.

Выяснилось, что украшения сделаны в основном из золота и серебра с использованием синтетических алмазов.

Ведомство подняло вопрос о возбуждении уголовного дела. Женщине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до миллиона рублей.

Ранее суд в Москве приговорил контрабандиста-иностранца к пяти годам колонии. Он вывозил из России слитки золота.