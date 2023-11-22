Россиянка пыталась провезти украшения на 3,7 миллиона рублей во Внукове
Россиянку, которая пыталась незаконно провезти ювелирные украшения общей стоимостью 3,7 миллиона рублей, задержали сотрудники таможни аэропорта Внуково. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.
Путешественнице, прибывшей в Москву из США транзитом через Турцию, во время прохода через зеленый коридор пришлось объясняться с таможенными инспекторами. При проверке багажа и личных вещей у нее обнаружили 181 ювелирное изделие, включая кольца, серьги, браслеты и другие предметы, некоторые из которых надела на себя.
Женщина заявила, что камни предназначались для изготовления украшений, а в ювелирных изделиях она хранит сбережения. Она также уверяла сотрудников, что стоимость ввезенных предметов не превысит допустимого лимита в 10 тысяч евро.
Выяснилось, что украшения сделаны в основном из золота и серебра с использованием синтетических алмазов.
Ведомство подняло вопрос о возбуждении уголовного дела. Женщине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до миллиона рублей.
Ранее суд в Москве приговорил контрабандиста-иностранца к пяти годам колонии. Он вывозил из России слитки золота.