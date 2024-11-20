Россиянка привлекла детей к ограблению пункта выдачи заказов

В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах первой в зал хранения товаров вошла «атаманша», которая оценила обстановку и взвесила одну из коробок, рассчитывая силы своих несовершеннолетних подельников.

После этого женщина запустила в помещение двух школьников, которые помогли ей собрать чужие заказы и вынести из зала.

По данным следствия, всего из пункта выдачи заказов пропали товары на сумму более 100 тысяч рублей. Следователи завели уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в совершение преступления. Женщина пока проходит в качестве подозреваемой. Областной главк МВД завел уголовное дело о краже. Все похищенное имущество вернули владельцу ПВЗ.

В первой половине ноября уральские следователи завели дело о хулиганстве после избиения подростком-мигрантом девочки в одной из школ Свердловской области. Момент нападения попал на видео, на которое обратил внимание председатель СК Александр Бастрыкин.