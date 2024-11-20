20 ноября 2024, 20:55

Россиянка привлекла детей к ограблению пункта выдачи заказов

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Практический урок по краже дала жительница Кирова двум местным школьникам, к которым втерлась в доверие. Как сообщили в пресс-службе областного главка СК, злоумышленница уговорами и обещаниями привлекла детей к похищению товаров из пункта выдачи заказов.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах первой в зал хранения товаров вошла «атаманша», которая оценила обстановку и взвесила одну из коробок, рассчитывая силы своих несовершеннолетних подельников.

После этого женщина запустила в помещение двух школьников, которые помогли ей собрать чужие заказы и вынести из зала.

По данным следствия, всего из пункта выдачи заказов пропали товары на сумму более 100 тысяч рублей. Следователи завели уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в совершение преступления. Женщина пока проходит в качестве подозреваемой. Областной главк МВД завел уголовное дело о краже. Все похищенное имущество вернули владельцу ПВЗ.

В первой половине ноября уральские следователи завели дело о хулиганстве после избиения подростком-мигрантом девочки в одной из школ Свердловской области. Момент нападения попал на видео, на которое обратил внимание председатель СК Александр Бастрыкин.

Уголовное дело Дети Ограбления Россия Школьники Следственный комитет России
20 ноября 2024, 21:56
Житель Кирова придрался к подросткам и получил выстрел в лицо. Конфликт попал на видео
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В Кирове двое подростков повздорили со случайным прохожим и выстрелили ему ракетницей в лицо. По версии следствия, мужчина сам спровоцировал их на конфликт. 360.ru показал записи камеры видеонаблюдения.

Перепалка произошла во дворе дома по улице Красина. Два брата, в том числе 17-летний студент техникума, шли в одну сторону, 18-летний мужчина - им навстречу. Когда они разминулись, последний подозвал подростков, спросил о чем-то, и те запустили ему в лицом ракетницу. Разлетелись искры, выстрел попал мужчине в глаз. Подростки сбежали. Спустя время подъехали патруль ДПС и скорая помощь.

Помощник руководителя СУ СК России по Кировской области Мария Меркулова сообщила 360.ru, что началась проверка. Обстоятельства нападения установит следствие.

«Причины конфликта устанавливаются, но предварительно 18-летний потерпевший спровоцировал конфликт», - сказала она.

По версии местных СМИ, мужчина придрался к внешнему виду подростков - широким штанам и окрашенным волосам. Один из них пустил в дело ракетницу, когда незнакомец спросил о наушниках и приблизился.

Еще одно нападение расследуется в Саратовской области. Сын главы армянской диаспоры оттаскал девушку за волосы и скрылся. Отец извинился за выходку сына, а следователи объявили его в международный розыск.

Драки Стрельба Преступления Школьники Следственный комитет России
20 ноября 2024, 20:38
Оттаскал за волосы и сбежал. В Балакове сын лидера армянской диаспоры напал на девушку
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В городе Балаково в баре «Амбар» на глазах у посетителей мужчина оттаскал девушку за волосы, а затем скрылся от правоохранителей. В распоряжении 360.ru оказались кадры случившегося.

Нападение произошло в ночь на 17 ноября. Разъяренный мужчина схватил девушку за волосы и, матерясь, протащил по коридору.

«Где они?» - кричал он.

Кого именно искал мужчина, неизвестно. Это происходило на глазах многочисленных очевидцев, но они не решились остановить агрессора. По информации 360.ru, им оказался 25-летний сын председателя саратовской региональной общественной организации «Национально-культурный армянский центр „Урарту“» Петика Аспояна Артем.

Впоследствии отец принес публичные извинения.

ИА «Взгляд-инфо» сообщило, что он распространил в местных СМИ письмо, в котором обвинил девушку в провоцировании конфликта. Аспоян-старший заявил, что она по-армянски выругалась в адрес сына, а ее спутник ударил его по голове и скрылся.

«Понимая весь груз ответственности за поведение молодежи, приношу свои извинения за случившееся», - сказал глава диаспоры.

Извинения не исправили ситуацию. Следователи на основании попавшего в интернет видео возбудили уголовное дело по части первой статьи 213 УК России «Хулиганство».

Пресс-служба саратовского СК сообщила, что подозреваемый скрылся. Правоохранители заочно предъявили ему обвинение и объявили в международный розыск.

В Москве произошло еще одно нападение в баре , в результате которого пострадал мужчина - боец смешанных единоборств Кирилл Фоменков. Его избили охранники.

Саратов Драки Уголовное дело Преступления Избиения
20 ноября 2024, 16:11
«Схватил ребенка за шею». Как обошлись со школьницей на хоррор-квесте в Уфе
РИА «Новости»
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Две школьницы пострадали на хоррор-квесте в Уфе. Аниматор применил против них физическую силу и электрошокер. Мать одной из пострадавших рассказала 360.ru подробности случившегося.

«Он схватил ребенка за шею и ударил головой об стену», - пояснила она.

В результате школьница, по словам женщины, получила сотрясение мозга и ушиб спинки носа. Мать забрала ее домой, чтобы оградить от комментариев, из-за которых девочка переживает.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Руководителей и сотрудников квеста допрашивают.

В июле депутат Сергей Колунов предложил запретить хоррор-квесты. Тогда из-за пожара в комнате в Махачкале погибли две девушки.

Уголовное дело Следственный комитет России
20 ноября 2024, 15:25
Суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
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Басманный суд Москвы продлил до 22 февраля срок ареста еще четырем фигурантам дела о террористическом акте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Алишеру Касимову*, Исроилу, Диловару и Аминчону Исломовым* меру пресечения в виде заключения под стражей на три месяца.

Исроил, Аминчон и Диловар Исломовы* - отец и сыновья. По предварительным данным, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы уехали с места преступления. Он продал автомобиль в феврале, однако страховой полис ОСАГО на машину не переоформили.

Ранее Басманный суд продлил арест исполнителей теракта в концертном зале. Речь идет о Далерджоне Мирзоеве*, Рачабализоде Саидакрами Муродали*, Мухаммадсобире Файзове* и Шамсидине Фаридуни*.

*Внесены в реестр террористов и экстремистов.

Суд Теракт в «Крокусе»

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