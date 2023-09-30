Россиянка погибла от руки найденного на дороге попутчика
Пропавшую на несколько дней жительницу Екатеринбурга нашли убитой в ее дачном домике в деревне Курманка Заречного городского округа. Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД по Свердловской области, подозреваемым в расправе стал нанятый женщиной разнорабочий.
Мальчик первым забил тревогу, когда мать не приехала на следующий день. Он сообщил о пропаже отцу, который обратился в полицию. Принадлежащую женщине машину нашли через два дня на трассе.
«Сыщики уголовного розыска, опросив соседей на строящейся „фазенде“, вышли на след подозреваемого. По предварительным данным, им может являться в одном лице и охранник, и разнорабочий коттеджа», - заявил Горелых.
Он не исключил, что убитая сама наняла его на работу. Подозреваемого в поселке найти не удалось, на его поиски бросили весь личный состав свердловского гарнизона.
Сайт kp.ru со ссылкой на информированный источник сообщил, что убитая женщина подобрала своего разнорабочего на трассе неделей ранее. По словам собеседника журналистов, документов у мужчины не было и владелица домика предложила ему поработать на своем участке, где планировала поставить еще несколько коттеджей для сдачи в аренду. Суточный размер выплат составлял две тысячи рублей.
По какой причине подозреваемый мог пойти на убийство, пока неизвестно. Полицейские и следователи продолжают его поиски.