Россиянка откопала в огороде кости родственника и раскрыла убийство

Публично одобривший теракт на Крымском мосту во время урока в девятом классе учитель истории и обществознания из школы Екатеринбурга получил три года колонии-поселения. Такой приговор вынес Центральный окружной военный суд. В пресс-службе ведомства добавили, что мужчине также запретили на два года заниматься педагогической деятельностью.

В ходе рассмотрения дела судья установил, что мужчина работал учителем истории и обществознания. Он не поддерживал проведение специальной военной операции, а также решения по внутренней политике российского правительства.

Публично о своих взглядах учитель заявил на уроке в девятом классе, когда допустил высказывание, оправдывающее террористический акт на Крымском мосту.

После вынесения приговора осужденного взяли под стражу и под конвоем отправили к месту отбывания наказания.

В понедельник, 18 ноября, Тверской суд Москвы назначил 2,5 и три года колонии-поселения разрушителям стихийного мемориала , посвященного бойцам специальной военной операции на улице Варварка.

Суд установил, что осужденные в начале марта раскидали и растоптали букеты, выставленные в центре Москвы в честь российских военных. Против них завели уголовное дело о повреждении мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Публично одобривший теракт на Крымском мосту во время урока в девятом классе учитель истории и обществознания из школы Екатеринбурга получил три года колонии-поселения. Такой приговор вынес Центральный окружной военный суд.

В пресс-службе ведомства добавили, что мужчине также запретили на два года заниматься педагогической деятельностью.