27 февраля 2024, 10:35

Россиянка несколько месяцев избивала дочь на Алтае

РИА «Новости»
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В Горно-Алтайске 35-летней женщине вынесли приговор за истязание дочери и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в период с марта по май 2023 года многодетная мать истязала свою 13-летнюю дочь. Женщина систематически наносила ребенку побои - руками, ремнем - и хватала за волосы.

Как стало известно, поводами для издевательств стало то, что она якобы не слушалась родительницу и приносила плохие оценки из школы. Однажды девочка не выдержала и рассказала своему классному руководителю о жестоком обращении. Работники образовательного учреждения сообщили об этом в правоохранительные органы.

«Суд с учетом собранных по уголовному делу доказательств признал ее виновной и назначил наказание в виде трех лет одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком один год шесть месяцев», - добавили в ведомстве.

Женщину признали виновной по статьям 117 («Истязание») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») Уголовного кодекса Российской Федерации. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее пропавшую в Новосибирске 15-летнюю девочку нашли в Подмосковье.

Уголовное дело Суд Дети
27 февраля 2024, 10:20
Челябинского экс-сотрудника ГИБДД отправили в колонию за мошенничество
РИА «Новости»
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В понедельник, 26 февраля, челябинский суд признал бывшего сотрудника ГИБДД Сергея Алексеева виновным в нескольких случаях мошенничества. Его приговорили к шести годам колонии. Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд приговорил признать Алексеева виновным. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Алексееву наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере два миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших от действий Алексеева на общую сумму 16 миллионов рублей. Бывшего силовика взяли под стражу в зале суда после оглашения вердикта. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Алексеева задержали в августе 2023 года. По данным следствия, мужчина обманывал жителей, предлагая им купить бытовую технику по заниженной стоимости, а после оплаты пропадал, оставляя деньги жертв себе.

Ранее экс-совладельца ЧЭМК Юрия Антипова отпустили из полиции под подписку о невыезде. Его вызвали на допрос по делу о мошенничестве.

Суд Преступления ГИБДД Мошенничество
27 февраля 2024, 09:56
Дело против чиновников о превышении полномочий завели в Саратове
РИА «Новости»
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Следователи СК возбудили два уголовных дела по факту превышения должностными лицами полномочий при строительстве многоквартирных домов в Саратове. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Предварительно, неизвестные лица из числа сотрудников администрации города с 2012 по 2022 год выдали разрешения на строительство жилых домов на участке микрорайона «Солнечный-2». Однако они не соответствовали требованиям нормативов градостроительного проектирования.

Кроме того, они допустили выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов в шести жилищно-строительных кооперативах на территории Заводского района.

Злоупотребление полномочиями привело к тому, что часть жителей города перестала получать равный доступ к образовательным учреждениям. Кроме того, права участников долевого строительства на получение жилых помещений также нарушили.

«Указанные уголовные дела будут соединены с ранее возбужденным уголовным делом по факту халатности», - отметили в ведомстве.

Ранее экс-совладельца ЧЭМК отпустили из полиции под подписку о невыезде.

Саратов Уголовное дело Чиновники
27 февраля 2024, 06:37
Экс-совладельца ЧЭМК отпустили из полиции под подписку о невыезде
РИА «Новости»
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Челябинского бизнесмена Юрия Антипова вызвали в полицию на допрос по делу о мошенничестве. После дачи показаний его отпустили под подписку о невыезде, сообщил источник «Интерфакса».

«Он был допрошен, ему вручена подписка о невыезде, предупредили, что не должен покидать пределы страны», - сказал собеседник агентства.

Бывшего совладельца Челябинского электрометаллургического комбината доставили в полицию 26 февраля. В тот же день стало известно, что суд встал на сторону генпрокуратуры и одобрил передачу акций предприятия в пользу государства.

Арбитражный суд Свердловской области арестовал активы ЧЭМК , «Серовского завода ферросплавов» и «Кузнецких ферросплавов». Надзорное ведомство настаивало на том, что их приватизировали незаконно и передали в собственность граждан недружественных стран.

Задержания Уголовное дело Мошенничество Бизнес Аресты
27 февраля 2024, 05:09
Мужчина собирался маскировать бомбу грибами и устроить взрыв в Рубцовске
Freepik
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Мужчина, готовивший взрыв в Рубцовске Алтайского края в День города, рассказал РИА «Новости» о планируемом теракте. Бомбу злоумышленник хотел замаскировать грибами.

Мужчина сообщил агентству, что его завербовала проукраинская террористическая организация «Легион „Свобода России“»* в 2022 году, когда он скрывался от мобилизации за границей. По заданию кураторов злоумышленник должен был устроить взрыв на центральной площади Рубцовска в День города.

Мужчина изготовил порох и закупил компоненты к бомбе. Замаскировать взрывное устройство он собирался грибами - положить их в корзину поверх бомбы.

Сейчас мужчина предполагает, что украинские кураторы вполне могли взорвать его самого вместе с бомбой. По его словам, ему не передали инструкцию к детонатору.

«Сигнал должен был проходить через телефон, через мобильный телефон. То есть это не я должен был поджигать собственно динамит, а одна кнопка, причем, неважно откуда - и взрыв. Очень мощный взрыв должен был быть», - рассказал он.

ФСБ возбудило против подозреваемого несколько уголовных дел, связанных с терроризмом. По совокупности обвинений ему грозит наказание вплоть до пожизненного.

В октябре прошлого года ФСБ задержала мужчину , который планировал подрыв горадминистрации Рубцовска. Во время обыска у него нашли компоненты и прекурсоры для создания бомбы, в том числе, взрывчатое вещество мощностью 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.

* Запрещенная в России террористическая организация

Задержания Уголовное дело Мошенничество Бизнес Аресты

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