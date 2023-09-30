Россиянка наняла разнорабочим собственного убийцу

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Руководитель пресс-службы Валерий Горелых рассказал, что женщина поехала в свой дом на машине в минувший вторник, 26 сентября. Надолго она задерживаться не планировала, так как дома оставался несовершеннолетний сын.

Мальчик первым забил тревогу, когда мать не приехала на следующий день. Он сообщил о пропаже отцу, который обратился в полицию. Принадлежащую женщине машину нашли через два дня на трассе.

«Сыщики уголовного розыска, опросив соседей на строящейся фазенде, вышли на след подозреваемого. По предварительным данным, им может являться в одном лице и охранник, и разнорабочий коттеджа», - заявил Горелых.

Он допустил, что убитая сама наняла его на работу. Подозреваемого в поселке найти не удалось, на его поиски бросили весь личный состав свердловского гарнизона.

Сайт kp.ru со ссылкой на информированный источник сообщил, что убитая женщина подобрала своего разнорабочего на трассе неделей ранее. По словам собеседника журналистов, документов у мужчины не было, но женщину это не смутило.

Она предложила новому знакомому поработать на своем участке, где вела строительства нескольких коттеджей для сдачи в аренду. За работу мужчина получал две тысячи рублей.

По какой причине подозреваемый мог пойти на убийство, пока неизвестно. Полицейские и следователи продолжают его поиски.