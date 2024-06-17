Россиянка бросила ребенка в коляске на парковке ЖК и попала на видео

По его словам, за несколько часов до момента оставления ребенка мать пыталась завезти коляску с ним в дом, но справиться не смогла: находилась в невменяемом состоянии. Позже протрезвевшая женщина обратилась в полицию с заявлением, что ребенка у нее украли.

Когда в ситуации начали разбираться местные жители, она уже успела купить алкоголь и встретиться с подругами.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с камер наблюдения парковки жилого комплекса. На них женщина еле держится на ногах. В один момент она оставила коляску с ребенком, которая поехала по дороге. Мать успела ее перехватить, а после того, как нашла место для «парковки», оставила коляску и ушла в неизвестном направлении.

Областной главк Следственного комитета по итогам проверки возбудил уголовное дело об оставлении ребенка в опасности. В ведомстве заявили, что в рамках расследования установят все обстоятельства происшествия. Ребенка временно передали в больницу.

В середине мая полицейские Краснодара задержали мать из Сургута, которая оставила трехлетнюю дочь в местном магазине , а сама села на поезд до Санкт-Петербурга. В пресс-службе краевого главка МВД уточнили, что женщину пришлось снимать прямо из едущего состава.