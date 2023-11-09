Россиянина задержали за отправку денег иностранным террористам

«Ничего не помнит». Муж пострадавшей в Люберцах от мужчины с мачете рассказал о ее самочувствии

Мужчина с мачете в Люберцах напал на женщину с подростком. Ее госпитализировали с травмами плеча и головы, сына спасли прохожие. Муж потерпевшей сказал «360», что супруга не смогла вспомнить обстоятельства нападения.

Женщине обработали рану плеча и оставили в больнице. По словам супруга, она получила не широкий, но глубокий порез. Кроме того, врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы и «вмятину».

«Пока более подробно обследуют, вчера зашили руку. У нее, помимо ножевого ранения, и голова пробита. Одновременно перелом и пробита. Эта травма и вызывает у нас [беспокойство]», - сказал он.

Сын физически не пострадал, но стал свидетелем случившегося. Мужчина сказал, что очевидцы увели его в сторону и этим спасли. Обстоятельства нападения, по его словам, до сих пор неясны. Известно только, что жена вела ребенка из школы и встретила вооруженного человека. Неизвестно даже, с какой стороны он подошел - прямо или со спины.

«Она забрала ребенка из школы и шла домой, мы рядом живем. И все это произошло. То есть вот прямо, наверное, как-то из ниоткуда. <…> Не очень понятна эта история, а она ничего не помнит», - заявил ее муж.

Нападение произошло 8 ноября. Следком возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух человек из хулиганских побуждений. Задержание вооруженного мачете мужчины сняли на видео.

Очевидцы рассказали, что сначала он устроил скандал в МФЦ , а потом убежал в сторону школы и стал резать всех подряд. Схватить дебошира сотрудникам Росгвардии помог случайный водитель. Он рассказал «360», что специально сбил его с ног.