Россиянина задержали за отправку денег иностранным террористам
Перечислявшего деньги иностранным террористическим группировкам жителя Челябинска задержали сотрудники областного и московского управлений ФСБ. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчине предъявили обвинение в содействии террористической деятельности.
По данным следствия, задержанный в 2022 и 2023 годах перечислял деньги группировкам «Исламское государство»*, «Хайят Тахрир аш-Шам»* и «Катиба таухид валь-Джихад»*.
Судя по опубликованным кадрам, задержали мужчину на подземном паркинге одного из жилых комплексов Челябинска.
По данному факту следователи завели уголовное дело о содействии террористической деятельности. Задержанному предъявили обвинение. Суд по ходатайству следователя отправил челябинца в следственный изолятор.
Сотрудники силовых ведомств продолжили расследование и сейчас проверяют причастность задержанного к другим преступлениям.
Ранее стало известно, что лидер подмосковной ячейки «Исламского государства»* Орифжон Сатторов отправился в тюрьму на восемь лет для отбытия первой части своего наказания в 22 года. Остаток срока он проведет в колонии строгого режима.
Осужденный известен как главарь группировки, нападавшей на машины инкассаторов в Москве и Московской области. Из похищенных 100 миллионов рублей часть средств он отправлял своим кураторам в Сирию.
*«Исламское государство», «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Катиба таухид валь-Джихад» - запрещенные в России террористические организации.