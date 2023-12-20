Россиянина отправили в колонию на 9,5 лет за шпионаж в интересах Украины

По данным следствия, обвиняемый по Сети связался с представителем главного управления разведки украинского Минобороны. Он планировал передать информацию о военных объектах оборонного ведомства России на территории Хабаровского края.

Как сообщили в ФСБ, эти данные могли использовать для совершения терактов, диверсий или ударов беспилотников. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене в форме шпионажа. В среду, 20 декабря, суд признал россиянина виновным и приговорил к 9,5 года колонии строгого режима.

Недавно в Ростовской области сотрудники ФСБ задержали украинца, который шпионил за российской армией. Он собирал и передавал разведке Украины информацию о расположении подразделений ВС России.