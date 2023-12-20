20 декабря 2023, 10:01

Россиянина отправили в колонию на 9,5 лет за шпионаж в интересах Украины

РИА «Новости»
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Жителя Комсомольска-на-Амуре приговорили к 9,5 года колонии строгого режима за госизмену. Его признали виновным в работе на военную разведку Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление ФСБ по Хабаровскому краю.

По данным следствия, обвиняемый по Сети связался с представителем главного управления разведки украинского Минобороны. Он планировал передать информацию о военных объектах оборонного ведомства России на территории Хабаровского края.

Как сообщили в ФСБ, эти данные могли использовать для совершения терактов, диверсий или ударов беспилотников. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене в форме шпионажа. В среду, 20 декабря, суд признал россиянина виновным и приговорил к 9,5 года колонии строгого режима.

Недавно в Ростовской области сотрудники ФСБ задержали украинца, который шпионил за российской армией. Он собирал и передавал разведке Украины информацию о расположении подразделений ВС России.

Разведка Шпионаж ФСБ Украина
20 декабря 2023, 09:14
Восьмиклассник в Иркутской области ударил соперника ножом в грудь
РИА «Новости»
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В Нижнеудинском районе подросток принес в школу нож и ударил одноклассника. Пострадавшего госпитализировали, а его обидчика задержали, сообщил Telegram-канал Shot.

Стычка восьмиклассников произошла утром 18 декабря в деревне Рубахина. Перед первым уроком 14-летний подросток решил расквитаться с одноклассником - они долгое время конфликтовали. Он достал нож и ударил оппонента в грудь.

Парня увезли в районную больницу с проникающим ранением грудной клетки. Нападавшего задержали и выяснили, что его уже поставили на учет в полицию из-за порчи чужого имущества. Мать школьника попадала в поле зрения правоохранителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Она воспитывала сына одна.

В Екатеринбурге 16-летнего подростка заподозрили в убийстве девушки и ее матери. Их тела нашли в собственной квартире.

Иркутская область Школьники
20 декабря 2023, 06:19
Украинец осквернил установленную в Киеве крупнейшую в Европе ханукию
Unsplash
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Полиция Украины задержала жителя Киевской области, который осквернил крупнейшую в Европе ханукию. Ее установили на площади Независимости с соблюдением всех формальностей, сообщила Объединенная еврейская община Украины в своем Telegram-канале.

«Неизвестное лицо совершило правонарушение, осквернив крупнейшую в Европе Ханукию, установленную на площади Независимости с наличием всех соответствующих разрешений. Мужчина также выложил видео со своим поступком в социальных сетях», - заявили представители общины.

Неизвестный подошел к конструкции в виде подсвечника, назвал ее граблями, справил нужду и заявил, что в стране должны жить только украинцы. В еврейской общине расценили произошедшее как акт антисемитизма и пожаловались в правоохранительные органы.

Спустя время полиция возбудила уголовное дело и задержала подозреваемого. Им оказался житель Киевской области. Теперь мужчине грозит до пяти лет ограничения свободы.

В Киеве облили краской памятник писателю Александру Пушкину. Впоследствии его снесли.

Киев Религия Полиция Вандализм
20 декабря 2023, 03:50
Уголовное дело об избиении участника СВО в Петербурге переквалифицировали
РИА «Новости»
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Нападение на участника СВО в Санкт-Петербурге переквалифицировали в более тяжелую статью. Изначально против нападавших завели дело о хулиганстве, которое теперь переквалифицировали в покушение на убийство. Об этом сообщило главное следственное управление СК РФ по городу в своем Telegram-канале.

По сообщению ведомства, доклад о расследовании уголовного дела представили председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину.

По версии следствия, двое мужчин - уроженцы Абхазии и Грузии - напали на участника специальной военной операции с целью убийства. Они нанесли потерпевшему удары ногами и руками. Осуществить задуманное им помешали прохожие.

Конфликт в Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошел в понедельник, 18 декабря. 40-летний участник специальной военной операции на Украине сделал замечание двум мужчинам, припарковавшим автомобиль Lexus на тротуаре. В ответ на это мужчины избили участника СВО и уехали, а он вызвал полицию. Уже через несколько минут нападавших удалось задержать.

Санкт-Петербург Уголовное дело Полиция Избиения Следственный комитет России
19 декабря 2023, 21:19
Суд в Москве арестовал начальника ГУ МЧС России по Самарской области
Пресс-служба МЧС
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Бассманный суд Москвы арестовал начальника Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Олега Бойко до 15 февраля 2024 года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

По информации ведомства, Бойко обвиняется в получение взятки в особо крупном размере. Другие фигуранты дела - руководители коммерческих компаний Яна Гущина и Елены Тютюнник обвиняются в даче взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Суд избрал всем фигурантам уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 28 суток - до 15 февраля 2024 года.

В понедельник, 18 декабря, стало известно, что оперативники ФСБ в Самаре совместно с коллегами из Следственного комитета задержали руководителя областного главка МЧС Олега Бойко. Его подозревают в вымогательстве­ у денежных средств у подчиненных, которые те незаконно получали от руководителей коммерческих организаций в ходе проверок пожарной безопасности.

Во вторник, 19 декабря, подозреваемого этапировали в Москву.

Уголовное дело Суд Коррупция МЧС РФ Россия

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