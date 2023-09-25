Россиянина осудили за изнасилование и убийство студентки в Калуге спустя 18 лет
Суд в Калужской области приговорил к 12 годам тюрьмы 58-летнего жителя Ставропольского края, которого обвинили в изнасиловании и лишении жизни молодой девушки. Убийство произошло в 2005 году, сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону.
По данным ведомства, подсудимый напал на девушку в лесопосадке между жилыми домами и проезжей частью в Тарусах. Он забрал ее мобильный телефон, а затем избил и нанес множественные ножевые ранения. Девушка скончалась на месте.
Следователи установили личность подозреваемого в совершении преступления только спустя 15 лет. Мужчину признали виновным, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
Ранее в Ноябрьске перед судом предстал мужчина, который в 2002 году изнасиловал школьницу.
На момент преступления обвиняемому было 25 лет.
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