Россиянина осудили за изнасилование и убийство студентки в Калуге спустя 18 лет

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По данным ведомства, подсудимый напал на девушку в лесопосадке между жилыми домами и проезжей частью в Тарусах. Он забрал ее мобильный телефон, а затем избил и нанес множественные ножевые ранения. Девушка скончалась на месте.

Следователи установили личность подозреваемого в совершении преступления только спустя 15 лет. Мужчину признали виновным, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее в Ноябрьске перед судом предстал мужчина, который в 2002 году изнасиловал школьницу.

На момент преступления обвиняемому было 25 лет.

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