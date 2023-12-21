21 декабря 2023, 12:40

Россиянина оштрафовали на 100 тысяч рублей за слова про терроризм

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Пьяный россиянин, находясь на борту самолета, назвал себя террористом. За ложное сообщение его оштрафовали на 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Ухтинского городского суда.

В ноябре мужчина отправился из Ухты в Москву на самолете. Во время предполетной подготовки бортпроводник попросил его занять свое место. Однако нетрезвый 50-летний житель Коми отреагировал на просьбу неожиданно: заявил, что является террористом, поэтому «задержки не избежать». Потом он сел в кресло и уснул.

После слов о терроризме командир самолета вызвал на борт правоохранителей. Полицейские сняли с рейса жителя Коми. При обыске взрывчатых веществ у него не нашли.

«Действия правонарушителя квалифицированы судом <…> как ложное сообщение об иных действиях, создающих опасность гибели людей», - уточнили в суде.

Мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

Житель Омска пытался изнасиловать проводницу в поезде. Суд приговорил его к 2,5 года колонии строгого режима.

Суд Терроризм Самолеты
21 декабря 2023, 12:48
Москвич украл сумку за три миллиона рублей, чтобы расплатиться с долгами
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Неоднократно судимый 63-летний мужчина украл из мастерской по ремонту обуви и аксессуаров в Москве сумку, чтобы расплатиться со своим знакомым. Его приговорили к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, мужчина устроился на работу курьером. В обязанности входило забирать заказы и доставлять хозяевам готовые изделия. Однако до этого он взял у знакомого долг в 500 тысяч рублей. Чтобы вернуть деньги, мужчина решился на преступление.

С утра он пришел на работу. Когда убедился, что рядом никого нет, он при выключенном свете взял с полки женскую сумку из кожи аллигатора и спрятал ее под пальто. Общая сумма ущерба составила более трех миллионов рублей.

Затем злоумышленник скрылся с места преступления и пошел в ближайший ломбард, где выручил за украденный предмет 300 тысяч рублей. Однако на следующий день ему позвонили с работы и заявили, что в помещении есть камера, снимающая в том числе в темноте.

Обвиняемый не знал, что в мастерской было видеонаблюдение. Он попытался забрать из ломбарда сумку, однако ему сообщили, что это невозможно. Тогда он получил оставшуюся часть денег, вернул долг, а с мастерской перестал выходить на связь, сменив номер телефона и адрес проживания.

«С учетом позиции Тверской межрайонной прокуратуры суд признал мужчину виновным в совершении кражи (пункт „б“ части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации) и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии особого режима. В действиях осужденного признан особо опасный рецидив», - отметили в ведомстве.

Ранее мужчина украл сумку с деньгами из автомобиля на юго-востоке Москвы.

Преступления Кражи Москва 2023
21 декабря 2023, 12:28
Уголовное дело возбудили после смерти мужчины из-за падения льда в Люберцах
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Следственный отдел по городу Люберцы возбудил уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности при исполнении профессиональных обязанностей после смерти мужчины, на которого упал лед с крыши. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Московской области.

В ведомстве напомнили, что 20 декабря четыре человека получили травмы из-за падения снега и наледи с крыши здания в Люберцах. Один из пострадавших впоследствии умер в больнице.

«В настоящее время следователи и криминалисты проводят обыски в помещениях администрации, военкомата и других организациях, расположенных в здании, с крыши которого упал снег», - сообщили в подмосковном главке Следственного комитета.

Правоохранители выяснят, кто отвечал за содержание крыши здания и уборку снега. Ведомство также призвало отвечающих за эти вопросы в регионе принять меры, чтобы не допускать аналогичных случаев.

Глыба льда рухнула с крыши здания в Люберцах на людей, стоявших в очереди. После происшествия госпитализировали трех пострадавших.

Люберцы Следственный комитет России
21 декабря 2023, 12:14
Мошенники обманули москвича по видеосвязи
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Мошенники обманули 60-летнего мужчину по видеосвязи, нарядившись в форму следователя и сымитировав его кабинет в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации авторов статьи, в середине декабря москвичу позвонил якобы сотрудник службы безопасности ЦБ России и заявил, что счет мужчины находится под угрозой, а его деньги хотят украсть. Чтобы все выглядело максимально убедительно, после этого пострадавшему позвонили в мессенджере по видео. Аферист сидел в форме, а на фоне висел флаг России и портрет президента России Владимира Путина.

Жертве «представитель власти» представился следователем СК и предложил вместе поймать мошенников, а заодно спасти денежные средства. Шокированный москвич поверил ему и снял 150 тысяч со своей карты и еще 90 тысяч с кредитки. Далее он направил деньги на продиктованные счета. Спустя несколько дней он догадался, что его обманули и обратился в полицию.

Ранее мошенники похитили у москвички почти 2,5 миллиона рублей под предлогом обслуживания номера телефона.

Мошенничество Москва 2023
21 декабря 2023, 05:16
Суд арестовал второго подозреваемого в избиении участника СВО
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Василеостровский суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца второго фигуранта дела об избиении участника СВО из-за замечания о парковке. Роман Лакашия пробудет под стражей до 17 февраля 2024 года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

Ранее суд арестовал до 17 февраля другого участника драки - Иракли Мунчава.

По версии следствия, конфликт Романа Лакашия и Иракли Мунчава с участником СВО возник после того, как последний сделал мужчинам замечание за неправильную парковку. Мужчины оставили свой автомобиль Lexus прямо на тротуаре. В ответ на замечание они вступили в драку с участником СВО и нанесли ему не менее 10 ударов по голове и туловищу. После этого нападавшие уехали, а пострадавший вызвал полицию. Уже спустя несколько минут правоохранительные органы задержали нападавших.

Изначально против них возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Но позже его переквалифицировали на более тяжелый состав - «Покушение на убийство». В среду против подозреваемых завели еще одно уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти или вражды».

Драки Санкт-Петербург Уголовное дело Суд Избиения

Новости по теме