Россиянина оштрафовали на 100 тысяч рублей за слова про терроризм

В ноябре мужчина отправился из Ухты в Москву на самолете. Во время предполетной подготовки бортпроводник попросил его занять свое место. Однако нетрезвый 50-летний житель Коми отреагировал на просьбу неожиданно: заявил, что является террористом, поэтому «задержки не избежать». Потом он сел в кресло и уснул.

После слов о терроризме командир самолета вызвал на борт правоохранителей. Полицейские сняли с рейса жителя Коми. При обыске взрывчатых веществ у него не нашли.

«Действия правонарушителя квалифицированы судом <…> как ложное сообщение об иных действиях, создающих опасность гибели людей», - уточнили в суде.

Мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

Житель Омска пытался изнасиловать проводницу в поезде. Суд приговорил его к 2,5 года колонии строгого режима.