Россиянина оштрафовали на 100 тысяч рублей за слова про терроризм
Пьяный россиянин, находясь на борту самолета, назвал себя террористом. За ложное сообщение его оштрафовали на 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Ухтинского городского суда.
В ноябре мужчина отправился из Ухты в Москву на самолете. Во время предполетной подготовки бортпроводник попросил его занять свое место. Однако нетрезвый 50-летний житель Коми отреагировал на просьбу неожиданно: заявил, что является террористом, поэтому «задержки не избежать». Потом он сел в кресло и уснул.
После слов о терроризме командир самолета вызвал на борт правоохранителей. Полицейские сняли с рейса жителя Коми. При обыске взрывчатых веществ у него не нашли.
«Действия правонарушителя квалифицированы судом <…> как ложное сообщение об иных действиях, создающих опасность гибели людей», - уточнили в суде.
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