Россиянин зарезал знакомую в салоне сотовой связи

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В ходе ссоры мужчина нанес 27-летней девушке множественные удары ножом, она скончалась. В распоряжении 360.ru оказалось полное видео произошедшего.

Оперативники задержали подозреваемого, против него завели дело по статье «Убийство», максимальная санкция по которой предусматривает 15 лет лишения свободы.

По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», предполагаемым убийцей оказался 35-летний участник СВО. Он пришел к девушке, обнял ее и потом напал с ножом, у погибшей остался семилетний ребенок.

В 2021 году подозреваемого приговорили к девяти годам лишения свободы за убийство жены, а в 2012-м он проходил по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.

Ранее в Санкт-Петербурге местный житель вонзил нож в сердце возлюбленной и спрятал труп в бочке.