Россиянин зарезал собутыльника и сварил суп из его останков
Кастрюлю с бульоном и картошкой обнаружили сотрудники полиции в доме Приозерского района Ленинградской области, куда они прибыли после сообщения об убийстве. После проведенной экспертизы выяснилось, что для приготовления блюда владелец помещения использовал части тела убитого собутыльника. Об этом сообщил сайт 78.ru.
По данным журналистов, полицию на место вызвал брат расчленителя, который заявил, что родственник убил гостя и приступил к разделке трупа.
В областном главке СК уточнили, что труп мужчины с признаками насильственной смерти нашли в квартире поселка Мичуринское в минувшее воскресенье, 8 октября. По подозрению в убийстве криминалисты задержали местного жителя.
По предварительным данным, накануне вечером подозреваемый во время распития алкоголя поссорился со своим гостем. В ходе конфликта он нанес сопернику несколько ударов ножом, от которых пострадавший умер на месте.
Следователи завели уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали и в ближайшее время суд изберет для него меру пресечения.