Россиянин зарезал собутыльника и сварил суп из его останков

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По данным журналистов, полицию на место вызвал брат расчленителя, который заявил, что родственник убил гостя и приступил к разделке трупа.

В областном главке СК уточнили, что труп мужчины с признаками насильственной смерти нашли в квартире поселка Мичуринское в минувшее воскресенье, 8 октября. По подозрению в убийстве криминалисты задержали местного жителя.

По предварительным данным, накануне вечером подозреваемый во время распития алкоголя поссорился со своим гостем. В ходе конфликта он нанес сопернику несколько ударов ножом, от которых пострадавший умер на месте.

Следователи завели уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали и в ближайшее время суд изберет для него меру пресечения.