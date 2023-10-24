Россиянин убил родителей ради наследства и получил пожизненный срок

Пожизненный срок за убийство родителей на подмосковной даче получил 33-летний житель российской столицы. Как сообщила пресс-служба областного главка СК , такое решение вынес Московский областной суд.

Согласно материалам дела, фигурант накопил большое количество долгов по кредитам. Для погашения он решил расправиться с родителями и продать, полученное по наследству имущество, которое он оценил в 13 миллионов рублей.

В июне прошлого года мужчина приехал к родным в дом на территории СНТ в Сергиево-Посадском городском округе. Сначала он напал с ножом на отца, а после задушил мать. Для того, чтобы скрыть следы своего преступления москвич облил помещение горючей жидкостью и оставил зажженную свечу. Но пожара не произошло. В результате злоумышленник вернулся в дом на следующий день и совершил повторный поджог.

Сначала криминалисты посчитали, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, но после на найденных в доме трупах нашли следы криминальной смерти.

На сына погибших следователей вывела капля на подошве его кроссовка. Выяснилось, что биоматериал принадлежал одному из погибших.

Как сообщила подмосковная прокуратура , своей вины обвиняемый не признал. В ходе допроса фигурант дела выдвинул свою версию событий. Пьяный отец задушил мать, а он, пытаясь ее защитить зарезал родителя. После этого мужчина решил сжечь трупы.

Суд доводы обвиняемого не принял и приговорил его к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

В конце сентября омские следователи сообщили о задержании подозреваемого в убийстве двух несовершеннолетних сыновей и брата жены. По версии следствия, на такой шаг мужчина пошел после очередного скандала с супругой, которая подала на развод.