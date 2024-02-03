Россиянин случайно застрелил наркомана во время охоты

Житель Муромского района охотился ночью на лосей на участке местности автодороги Вязниковского района в начале февраля. В это же время два молодых человека искали закладки в лесу.

Охотнику показалось, что два тепловых пятна похожи на животных, поэтому он выстрелил в их сторону. Одному из них пуля попала в голову, он умер на месте.

Суд признал охотника виновным в причинении смерти по неосторожности, а также учел смягчающие обстоятельства - явку с повинной, раскаяние, сотрудничество со следствием, оказание помощи родственникам погибшего и добровольное пожертвование в фонд спецоперации. При этом в деле отразили и отягчающее обстоятельство - мужчина использовал оружие и боеприпасы.

Мужчину приговорили к лишению свободы сроком на один год, заменив наказание принудительными работами на тот же срок с удержанием 10% из заработной платы в пользу государства. Кроме того, ему придется выплатить потерпевшей стороне компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей.

Ранее нефтяник из Тюмени выстрелил из ружья пенсионеру в живот во время охоты на бобров в деревне Решетниково.