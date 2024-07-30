Россиянин пытался вывезти в Каир ценные бивни атлантического моржа

Бивни нашли в багаже 48-летнего россиянина, который собирался улететь в Каир. Мужчина заявил, что купил 11 полуметровых резцов на блошином рынке и собирался сделать из них ножки для кровати. При этом он не имел никаких разрешительных документов на вывоз дериватов.

Бивни изъяли. Специалисты Государственного Дарвиновского музея признали в них клыки атлантического моржа, внесенного в Красную книгу России. Они представляют культурную ценность.

Против пассажира могут возбудить дело о контрабанде культурных ценностей. Фигура Ранее в Шереметьеве остановили двух россиянок , которые транзитом через Китай летели в Таиланд с 500 незадекларированными украшениями. Они утверждали, что камни и ювелирные заготовки не имели ценности.