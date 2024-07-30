30 июля 2024, 14:27

Россиянин пытался вывезти в Каир ценные бивни атлантического моржа

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Коллекционер пытался вывезти из России в Египет купленные на блошином рынке и незадекларированные бивни редкого атлантического моржа. Таможенники в аэропорту Домодедово изъяли дериваты. Пассажиру грозит до пяти лет тюрьмы, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Бивни нашли в багаже 48-летнего россиянина, который собирался улететь в Каир. Мужчина заявил, что купил 11 полуметровых резцов на блошином рынке и собирался сделать из них ножки для кровати. При этом он не имел никаких разрешительных документов на вывоз дериватов.

Бивни изъяли. Специалисты Государственного Дарвиновского музея признали в них клыки атлантического моржа, внесенного в Красную книгу России. Они представляют культурную ценность.

Против пассажира могут возбудить дело о контрабанде культурных ценностей. Фигура Ранее в Шереметьеве остановили двух россиянок , которые транзитом через Китай летели в Таиланд с 500 незадекларированными украшениями. Они утверждали, что камни и ювелирные заготовки не имели ценности.

Авиация Таможня Аэропорт Домодедово Животные
30 июля 2024, 10:58
Труп с порезанной головой нашли после пожара в Санкт-Петербурге
РИА «Новости»
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Сотрудники МЧС обнаружили труп мужчины с явными признаками насильственной смерти после пожара в квартире в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила «Фонтанка».

По информации источника издания, пожар в жилом доме на Октябрьской набережной произошел накануне ночью. Огонь охватил 17 квадратных метров в двухкомнатной квартире. После ликвидации возгорания на кухне нашли тело 39-летнего мужчины с ножевыми ранениями головы, подключичной области и шеи.

Около пяти утра правоохранители задержали недалеко от места происшествия 42-летнего местного жителя. Силовики установили, что вместе с погибшим он распивал алкоголь и ранил его ножом во время ссоры.

Ранее в квартире на улице Академика Семенова в Москве обнаружили тела двоих людей. С жалобой на подозрительный запах в полицию обратились соседи.

Санкт-Петербург Убийства МЧС РФ
30 июля 2024, 10:42
Ограбление пенсионера в лифте дома в Перми попало на видео. Преступника уже задержали
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В Перми неизвестный мужчина напал на пенсионера в лифте, избил и отобрал пакеты с продуктами. Запись нападения оказалась в распоряжении 360.ru.

На кадрах с камеры наблюдения можно увидеть, как пенсионер с трудом поднимается по лестнице, и его догоняет неизвестный мужчина в черном.

Перед лифтом злоумышленник пытается выхватить пакеты с продуктами, старик сопротивляется, и тогда преступник бьет его по лицу.

Когда пенсионер упал, тот еще несколько раз ударил его ногами, после чего, забрав часть продуктов, ушел в сторону выхода из подъезда. По информации источника 360.ru, нападавшего задержали.

В феврале таксист в Москве напал на пассажира , избил его дубинкой, отобрал сумку и телефон.

Пермь Пенсионеры
30 июля 2024, 10:29
Рассмотрение второго дела против «крабового короля» отложили на сентябрь
РИА «Новости»
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Слушание по делу против рыбопромышленника Олега Кана о создании преступного сообщества, уклонении от налогов, контрабанде краба перенесли на середину сентября из-за отсутствия судьи. Об этом сообщило РИА «Новости».

Представитель Фрунзенского районного суда Владивостока заявил агентству, что судья ушел в отпуск. Заседание суда пройдет 16 сентября в 16:00 (09:00 по московскому времени).

Кан уже получил 17-летний тюремный срок по первому уголовному делу - за организацию заказного убийства бизнесмена Валерия Пхиденко в 2010 году. «Крабового короля» осудили заочно, так как он скрылся за границей. На одном из заседаний адвокат заявил, что предприниматель умер в Великобритании , но Генпрокуратура назвала это инсценировкой.

По второму уголовному делу Кана обвинили в создании и руководстве преступным сообществом, уклонении от налогов и таможенных платежей, контрабанде стратегически важных ресурсов. Следователи выяснили, что с 2014 по 2019 год рыбопромышленник экспортировал более трех тысяч тонн краба стоимостью 2,6 миллиарда рублей. При этом товар отгружали по цене гораздо выше, чем задекларировали.

Уголовное дело Суд Приморье Владивосток
30 июля 2024, 08:17
В Одинцове возбудили дело о халатности после жалоб на мигрантов
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Ветераны боевых действий пожаловались на несоблюдение миграционного законодательства в Одинцове. Следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Обращение участников и ветеранов боевых действий в адрес главы ведомства Александра Бастрыкина опубликовали ранее в соцсетях. Авторы заявили, что должностные лица в Одинцове не исполняли требования миграционного законодательства, что, по их оценке, сказалось на уровне преступности.

Главное следственное управление СКР по Московской области после этого возбудило уголовное дело по статье о халатности. Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования и проверке доводов из обращения.

Другое дело, связанное с мигрантами, возбудили в Мытищах, где толпа приезжих мужчин провоцировала конфликты с подростками и избивала их. Нападения снимали на видео и публиковали в интернете.

Одинцово Драки Уголовное дело Мигранты Избиения Следственный комитет России

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