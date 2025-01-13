Россиянин попытался покончить с собой после убийства жены и маленькой дочери
Житель города Балахна в Нижегородской области убил жену и маленькую дочь, после чего попытался покончить с собой. Об этом порталу NN.ru сообщил источник в силовом ведомстве.
В полицию позвонили местные жители, которые сообщили, что в соседской квартире ругаются взрослые и плачет ребенок.
Сотрудники МВД прибыли на место и нашли в подъезде дома 29-летнюю женщину с ранением шеи, позже она скончалась в больнице. В одной из комнат они обнаружили тело полуторагодовалой девочки.
Мужчину, который после совершенного преступления хотел свести счеты с жизнью, доставили в больницу. Он находится в реанимационном отделении.
По факту случившегося возбудили уголовное дело о двойном убийстве.
Жительница Красноуральска ранее напала на своих двоих детей с ножом, а затем свела счеты с жизнью. Детей госпитализировали.