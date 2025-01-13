Россиянин попытался покончить с собой после убийства жены и маленькой дочери

В полицию позвонили местные жители, которые сообщили, что в соседской квартире ругаются взрослые и плачет ребенок.

Сотрудники МВД прибыли на место и нашли в подъезде дома 29-летнюю женщину с ранением шеи, позже она скончалась в больнице. В одной из комнат они обнаружили тело полуторагодовалой девочки.

Мужчину, который после совершенного преступления хотел свести счеты с жизнью, доставили в больницу. Он находится в реанимационном отделении.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о двойном убийстве.

Жительница Красноуральска ранее напала на своих двоих детей с ножом, а затем свела счеты с жизнью. Детей госпитализировали.