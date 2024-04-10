Россиянин попал за решетку за попытку поджога военного аэродрома в Липецке

Мужчину признали виновным в попытке поджога фрагмента взлетно-посадочной полосы на военном аэродроме и присоединиться к террористической организации «Легион „Свобода России“»*.

Суд приговорил фигуранта к девяти годам лишения свободы, три года из которых он проведет в тюрьме, а остальные шесть - в колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу пока не вступил, защита обвиняемого может обжаловать его в установленном законодательством порядке. При этом в ходе заседания фигурант полностью признал свою вину.

В марте бывшего российского курсанта посадили на 12 лет за государственную измену.

*Украинское военизированное объединение «Легион „Свобода России“» признано террористическим и запрещено в России.