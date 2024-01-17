17 января 2024, 01:50

Россиянин перевел деньги с чужой карты и попал под статью

РИА «Новости»
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Следователи города Южно-Сахалинск завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который украл телефон и перевел 25 тысяч рублей с карты своего случайного знакомого. Об этом сообщила в своем Telegram-канале полиция Сахалинской области.

По версии следствия, в сентябре 2023 года обвиняемый во время отдыха в одном из ночных клубов Южно-Сахалинска познакомился с мужчиной, с которым они стали вместе распивать алкоголь и веселиться. Новый знакомый предложил ему отправиться в другое заведение и вызвал такси. Во время поездки он не смог, будучи в нетрезвом состоянии, набрать нужный номер для перевода оплаты за проезд и попросил это сделать обвиняемого.

«Обвиняемый, осуществив перевод за проезд, увидел в мобильном приложении банка оставшуюся сумму в размере 25 000 рублей», - уточнил в ведомстве.

Злоумышленник перевел остаток денег на свой счет, когда увидел, что его новый знакомый уснул. Затем он вышел из такси, похитив еще и телефон стоимостью 10 тысяч рублей. Общий ущерб пострадавшему составил 35 тысяч рублей. Уголовное дело передали в суд.

Ранее суд в Пензенской области вынес приговор местному жителю , который в июне прошлого года избил знакомого и украл у него телефон стоимостью 6,5 тысячи рублей.

Россия Кражи Деньги Полиция
17 января 2024, 02:18
Гражданина Таджикистана заподозрили в надругательстве над 15 детьми в России
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Гражданина Таджикистана, подозреваемого в педофилии, задержали в одном из столичных аэропортов. Об этом рассказал руководитель СУ СК РФ по Рязанской области Владимир Никешкин в интервью ГТРК «Ока».

По версии следствия, мужчина совершил как минимум 15 преступлений против половой неприкосновенности детей. Его жертвами обычно становились несовершеннолетние 10-12 лет.

Свои преступления он совершал на Урале, в Приволжском и Центральном округах. В частности, на территории Рязанской области. В итоге его задержали рязанские следователи.

В декабре 2023 года в Тюмени возбудили 10 уголовных против тренера батутного центра. По версии следствия, мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей. А летом 2023 года он изнасиловал шестиклассницу в своей квартире.

Дети Преступления Педофилы СК РФ Россия Мужчины Таджикистан
17 января 2024, 00:19
Четвертого адвоката Навального заочно обвинили в экстремизме
РИА «Новости»
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Четвертому адвокату Алексея Навального Ольге Михайловой заочно предъявили обвинение в экстремизме. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на социальные сети юриста.

«Оказывается, я не защищала Алексея Навального по всем уголовным и административным делам, не выигрывала жалобы в Европейском Суде, а участвовала в экстремистском сообществе, созданном им в 2011 году», - написала Михайлова.

По словам адвоката, сейчас она вместе с дочерью находится за границей. Она не вернулась в Россию, когда узнала, что ее коллег - Вадима Кобзева*, Алексея Липцера** и Игоря Сергунина*** - арестовали 13 октября 2023 года. Они являются фигурантами по делу об участии в экстремистском сообществе. По этой статье им грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Ранее Росфинмониторинг внес трех адвокатов Навального в перечень террористов и экстремистов. По версии следствия, юристы, «используя свой статус», передавали его письма из колонии соратникам. Обвинение считает, что Навальный с их помощью «продолжал осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества».

* Вадим Кобзев внесен в перечень террористов и экстремистов.

** Игорь Сергунин внесен в перечень террористов и экстремистов.

*** Алексей Липцер внесен в перечень террористов и экстремистов.

Мосгорсуд Адвокаты Экстремизм Следственный комитет России Алексей Навальный
16 января 2024, 23:25
СК завел дело после совращения ученицы одной из московских школ
РИА «Новости»
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В столичной школе № 1987 подтвердили задержание учителя по подозрению в совращении ученицы. Об этом РИА «Новости» сообщила директор учебного учреждения Елена Швец. Против него уже возбудили дело.

«Педагога нашей школы задержали по подозрению в неправомерных действиях по отношению к ученице», - подчеркнула она.

Швец отметила, что случившееся абсолютно недопустимо, особенно если речь идет о школе, где должны обеспечивать безопасную среду для детей.

По ее словам, учебное учреждение готово предоставить пострадавшему ребенку и его семье помощь, в том числе психологическую. В школе начали служебную проверку и сотрудничают со следствием.

В пресс-службе московского главка СК отметили, что подозреваемый с ноября 2023 года по январь 2024-го переписывался с девочкой 2010 года рождения и таким образом совращал ее. Мать подростка узнала об общении дочери со взрослым мужчиной и немедленно обратилась в полицию.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях и будут ходатайствовать об аресте подозреваемого.

«В настоящее время мужчина 1996 года рождения задержан, ему предъявили обвинение», - подчеркнули в СК.

Учителя проверят на причастность к другим аналогичным преступлениям на территории столичного региона.

По данным Telegram-канала Baza, мужчина переписывался с несколькими девочками.

Уголовное дело Дети Школы Учителя Москва
16 января 2024, 22:22
Пропавшую в Кузбассе 18-летнюю девушку нашли мертвой на пустыре
РИА «Новости»
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Пропавшую перед Новым годом 18-летнюю девушку нашли мертвой на пустыре в Кемеровской области. Подозреваемый в убийстве житель Кузбасса показал следователям, как с ней расправился, сообщил РЕН ТВ.

Жительница города Мыски перестала выходить на связь с 30 декабря 2023 года, поэтому родные обратились в полицию с заявлением о ее пропаже. По подозрению в убийстве задержали 35-летнего мужчину, который показал, где спрятал ее тело. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ее убийства.

Подозреваемый рассказал, что девушка подвозила его на автомобиле. Во время нападения он находился на заднем сиденье машины.

«Начал на нее кричать, хотел закрыть ей рот. Она начала вырываться. Я как-то машинально, наверное, вытащил ремень и намотал ей на шею», - рассказал он.

После этого он вышел из машины и закопал тело девушки в сугробе на пустыре.

Пока неизвестно, почему преступник решил расправиться с девушкой.

Ранее в Краснодарском крае 14-летнего подростка обвинили в убийстве опекунши. Во время ссоры он схватил оружие и два раза выстрелил в опекуншу, а потом скрылся на автомобиле жертвы.

Убийства Преступления Женщины Сибирь

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