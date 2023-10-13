Россиянин облил сожительницу кипятком из-за неприготовленного ужина

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Вернувшись с работы мужчина увидел, что выпившая сожительница не приготовила ему ужин.

«Он вскипятил чайник, подошел к женщине со спины и вылил кипяток ей на тело», - указали в материалах Ординского районного суда.

Пострадавшая в ходе судебного заседания рассказала, что мужчина собрался заваривать вермишель, она в это время сидела спиной к нему у печки. В следующие мгновения женщина почувствовала сильную боль по всему телу. Мужчина вылил на нее воду из кипящего чайника. Женщина после этого забрала дочь и убежала.

Потерпевшая прошла долгое лечение в больнице. Женщине потребовалась пересадка кожи.

Подсудимый не вызвал своей сожительнице скорую помощь, также он не навещал ее в больнице, следует из материалов суда. После произошедшего мужчина попросил у пострадавшей прощения, женщина простила его. Суд приговорил пермяка к одному году условно.