Россиянин облил сожительницу кипятком из-за неприготовленного ужина
Мужчина обварил свою сожительницу кипятком за то, что она не успела приготовить ужин. Все произошло в Ординском округе Пермского края. О ситуации говорится в судебных материалах, сообщило Ura.ru.
Вернувшись с работы мужчина увидел, что выпившая сожительница не приготовила ему ужин.
«Он вскипятил чайник, подошел к женщине со спины и вылил кипяток ей на тело», - указали в материалах Ординского районного суда.
Пострадавшая в ходе судебного заседания рассказала, что мужчина собрался заваривать вермишель, она в это время сидела спиной к нему у печки. В следующие мгновения женщина почувствовала сильную боль по всему телу. Мужчина вылил на нее воду из кипящего чайника. Женщина после этого забрала дочь и убежала.
Потерпевшая прошла долгое лечение в больнице. Женщине потребовалась пересадка кожи.
Подсудимый не вызвал своей сожительнице скорую помощь, также он не навещал ее в больнице, следует из материалов суда. После произошедшего мужчина попросил у пострадавшей прощения, женщина простила его. Суд приговорил пермяка к одному году условно.