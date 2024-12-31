Россиянин избил врача за гинекологический осмотр его жены
Житель Приамурья избил гинеколога, приревновав к нему жену, которая накануне проходила у медика осмотр. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Амурской области.
Ревнивец ворвался в поликлинику города Сковородино 27 декабря. Он заявил, что врач «обесчестил» его супругу, после чего дважды ударил гинеколога кулаком в лицо.
Глава муниципального округа Алексей Прохоров рассказал «Российской газете» , что пострадавшему доктору 60 лет, 40 из которых он работает в сфере здравоохранения.
«Медику нанесены телесные повреждения легкой степени тяжести. Он сейчас находится на лечении в районной больнице», - добавил Прохоров.
В деталях случившегося теперь будут разбираться следователи.
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