31 декабря 2024, 16:09

Россиянин избил врача за гинекологический осмотр его жены

РИА «Новости»
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Житель Приамурья избил гинеколога, приревновав к нему жену, которая накануне проходила у медика осмотр. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Амурской области.

Ревнивец ворвался в поликлинику города Сковородино 27 декабря. Он заявил, что врач «обесчестил» его супругу, после чего дважды ударил гинеколога кулаком в лицо.

Глава муниципального округа Алексей Прохоров рассказал «Российской газете» , что пострадавшему доктору 60 лет, 40 из которых он работает в сфере здравоохранения.

«Медику нанесены телесные повреждения легкой степени тяжести. Он сейчас находится на лечении в районной больнице», - добавил Прохоров.

В деталях случившегося теперь будут разбираться следователи.

Ранее в Санкт-Петербурге развернулась стрельба из-за беляша. Вооруженный травматическим пистолетом мужчина потребовал у пенсионера поделиться с ним выпечкой. Услышав отказ, он напал на прохожего.

Врачи Избиения
31 декабря 2024, 09:45
Число фигурантов дела о торговле детьми в Москве выросло до 19 человек
РИА «Новости»
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До 19 человек увеличилось число подозреваемых по уголовному делу о торговле детьми, возбужденному в отношении многодетной москвички Юлии Логиновой. Об этом сообщил ТАСС.

По информации источника, Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО медсестру московской больницы и двух безработных женщин. В отношении еще одной подозреваемой суд избрал меру в виде запрета определенных действий.

Следствие устанавливает причастность новых фигурантов дела о торговле детьми. Срок предварительного следствия по делу продлили до 4 апреля 2025 года.

Заседание по продлению меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении менее половины подозреваемых по делу пройдет в Преображенском суде 13 января 2025 года.

Расследование дела началось еще в декабре 2023 года, когда правоохранители раскрыли преступную схему, в которой, помимо Логиновой, фигурировала основательница женского приюта Наталья Патока.

Следствие считает, что под видом сотрудников благотворительных фондов злоумышленники находили в Сети беременных в сложном положении и предлагали свою помощь в получении справки на аборт, а затем убеждали оставить ребенка.

Уголовное дело Суд Дети МВД РФ Москва
30 декабря 2024, 22:17
Мужчину и женщину зарезали в квартире в Петербурге
РИА «Новости»
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Жестокое убийство произошло в Петербурге. Тела мужчины и женщины нашли с перерезанными горлами в квартире, сообщила пресс-служба Следственного комитета по городу.

«Следователи работают на месте происшествия в связи с обнаружением тел мужчины и женщины с признаками насильственной смерти», - отметили в сообщении.

Следователи проведут комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинскую, чтобы установить причину смерти и выйти на след предполагаемого преступника.

По данным издания 78.ru, соседка услышала из квартиры одного из домов на проспекте Ветеранов громкие крики и вызвала полицейских. После прибытия сотрудники полиции застали в квартире жуткую картину. Предположительно, удары нанес посторонний мужчина. Мотивы и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее тела женщины, ее восьмилетней дочери и шестилетнего сына нашли в запертой квартире одной из краснодонских многоэтажек.

Три трупа с резаными ранами обнаружил дедушка детей.

Санкт-Петербург Убийства Женщины Мужчины Полиция Квартиры
30 декабря 2024, 17:57
Актера задержали с наркотиками в центре Москвы
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Полиция в Москве задержала актера театра и кино Алексея Яничева, при себе у него оказался героин. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«У 37-летнего мужчины при себе оказался сверток с веществом, после экспертизы стало понятно, что это кокаин», - отметили журналисты.

По предварительным данным, Яничев приобрел наркотик в мае. Актера задержали на улице Покровка 27 декабря. При этом мужчина сразу признался, что запрещенное вещество принадлежит ему.

Кроме того, в марте 2024 года Яничев задушил своего друга, против него завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Большому кругу зрителей Яничев известен по роли в фильме «Любовник».

Несколько дней назад сына известного советского актера Владимира Сошальского осудили на 11 лет колонии строгого режима по делу о наркотиках.

Наркотики Уголовное дело Актеры
30 декабря 2024, 08:53
Поваров «Кухни на районе» допросят следователи после массового отравления лобио
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Готовившие лобио для сервиса «Кухня на районе» повара пройдут допрос в СК России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«В настоящий момент работники СК устанавливают всех поваров, которые так или иначе отвечали за приготовление салата лобио. Их планируется допросить как свидетелей по делу», - рассказал собеседник агентства.

Массовое отравление среди клиентов «Кухни на районе» произошло летом 2024 года. Большинство пострадавших ели именно лобио. За медицинской помощью обратились больше 100 человек, один из них, 21-летний житель Костромы, скончался в больнице.

Работу приложения доставки еды приостановили. Главу отдела качества «Локалкитчен» («Кухня на районе») Елену Машкову отправили под домашний арест.

Следственный комитет России Ботулизм Случаи ботулизма в России

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