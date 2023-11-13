Россиянам рассказали о мошеннических схемах на распродажах

Распродажа распродаже рознь Объем интернет-торговли растет и по некоторым показателям превышает оффлайн-продажи, отметил юрист. Особенно популярны у россиян распродажи.

«В такие дни своих новых владельцев находят даже те товары, которые годами пылились на складах и в подсобках. Одно дело, когда продавец заранее предупреждает покупателя обо всех нюансах покупки и совсем другое, когда под видом качественного товара покупателю предлагают откровенный неликвид», - отметил Хаминский.

Мошенники в последние годы прибегают к уловке, чтобы сбыть неликвидный товар - устаревший, неоригинальный, контрафакт или фальсификат. Для этого они создают сайт, название которого похоже на фирменное, с добавлением «discount» или «sale». Затем рекламируют распродажу «фирменных» товаров по приемлемой цене. Когда покупатель обнаруживает, что ему прислали подделку или некачественный товар, то обращаться уже некуда, сайт закроют.

«Нужные» товары «Каждый покупатель оставляет на сайте продавца свои персональные данные. Их собирают, анализируют и каждому присваивают определенные тэги, в зависимости от приобретаемого товара, размера скидки и прочих важных для мошенников показателей. Затем уже без всяких распродаж на телефоны и электронную почту начнут сыпаться предложения о невиданных скидках на „нужные“ товары, большая часть которых на деле является контрафактом или фальсификатом», - предупредил юрист.

В зоне риска покупатели смартфонов, бытовой техники, кожгалантереи, одежды и обуви. Юрист рекомендовал тщательней проверять продавца, чтобы не нарваться на мошенников.

Недобросовестные продавцы пользуются «черной пятницей» и устраивают фальшивые распродажи, обманывая покупателей. Многие продавцы незадолго до распродажи поднимают цену товара, а перед самой распродажей вновь опускают ее до первоначальной.