13 ноября 2023, 22:48

Россиянам рассказали о мошеннических схемах на распродажах

Freepik
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Распродажи преследуют две цели — сбыть залежалый товар и повысить лояльность покупателей. Но в акциях участвуют не только добросовестные продавцы. Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал «360», какими схемами пользуются мошенники на распродажах для обмана покупателей

Распродажа распродаже рознь Объем интернет-торговли растет и по некоторым показателям превышает оффлайн-продажи, отметил юрист. Особенно популярны у россиян распродажи.

«В такие дни своих новых владельцев находят даже те товары, которые годами пылились на складах и в подсобках. Одно дело, когда продавец заранее предупреждает покупателя обо всех нюансах покупки и совсем другое, когда под видом качественного товара покупателю предлагают откровенный неликвид», - отметил Хаминский.

Мошенники в последние годы прибегают к уловке, чтобы сбыть неликвидный товар - устаревший, неоригинальный, контрафакт или фальсификат. Для этого они создают сайт, название которого похоже на фирменное, с добавлением «discount» или «sale». Затем рекламируют распродажу «фирменных» товаров по приемлемой цене. Когда покупатель обнаруживает, что ему прислали подделку или некачественный товар, то обращаться уже некуда, сайт закроют.

«Нужные» товары «Каждый покупатель оставляет на сайте продавца свои персональные данные. Их собирают, анализируют и каждому присваивают определенные тэги, в зависимости от приобретаемого товара, размера скидки и прочих важных для мошенников показателей. Затем уже без всяких распродаж на телефоны и электронную почту начнут сыпаться предложения о невиданных скидках на „нужные“ товары, большая часть которых на деле является контрафактом или фальсификатом», - предупредил юрист.

В зоне риска покупатели смартфонов, бытовой техники, кожгалантереи, одежды и обуви. Юрист рекомендовал тщательней проверять продавца, чтобы не нарваться на мошенников.

Недобросовестные продавцы пользуются «черной пятницей» и устраивают фальшивые распродажи, обманывая покупателей. Многие продавцы незадолго до распродажи поднимают цену товара, а перед самой распродажей вновь опускают ее до первоначальной.

Интернет Мошенничество Торговля
13 ноября 2023, 17:22
Мужчину с 89 свертками наркотиков задержали на станции «Москва — Савеловская»
РИА «Новости»
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На станции «Москва — Савеловская» транспортные полицейские столицы задержали подозреваемого в сбыте наркотического вещества N-метилэфедрон. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на Telegram-канал управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

На станции «Москва - Савеловская» транспортные полицейские столицы задержали подозреваемого в сбыте наркотического вещества N-метилэфедрон. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на Telegram-канал управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия сотрудники полиции обнаружили у мужчины два пакета с 89 свертками порошкообразного вещества, примерно 10 из которых оказались N-метилэфедроном. Вес обнаруженных веществ составил около 14 граммов.

По словам задержанного, он приобрел синтетический наркотик с целью его последующего сбыта. В отношении гражданина возбудили уголовное дело. Следствие продолжит исследование остальных свертков.

Почти 1,7 килограмма наркотиков изъяли из квартиры москвича в Южном Тушине. Мужчину задержали на улице Нелидовской. Против него возбудили уголовное дело.

Наркотики МВД РФ Москва 2023
13 ноября 2023, 17:10
Обвиняемый объяснил, за что хотели убить Владимира Соловьева
РИА «Новости»
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Телеведущего Владимира Соловьева планировали убить за его работу и активную поддержку спецоперации на Украине. Об этом сообщил обвиняемый Максим Дружинин в зале Второго Западного окружного военного суда, слова фигуранта уголовного дела привело РИА «Новости».

«Мне известно, что ребята <…> планировали это сделать в связи с его профессиональной деятельностью, в связи с активной поддержкой начала СВО», - сказал Дружинин.

Обвиняемый добавил, что куратор с Украины обещал вознаграждение за убийство Соловьева. По словам фигуранта, готовящим покушение собирались заплатить один миллион рублей.

Дружинин дал показания как свидетель на заседании о применении принудительной меры медицинского характера в отношении другого фигуранта дела - Василия Стрижакова. По версии следствия, последний совершал преступления в невменяемом состоянии. Стрижаков, которого подозревают в нарушении нескольких статей УК РФ, отказался признавать вину.

По словам прокурора Миланы Дигаевой, на автомобиль Соловьева собирались установить взрывное устройство, но злоумышленников остановили правоохранители. Готовящие покушение рассматривали и другие методы, например, снайперский выстрел или взрыв с использованием доставщика пиццы.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что фигурантами дела о подготовке убийства телеведущего стали восемь человек. Все они - граждане России, отмечал глава СК.

Суд Преступления Владимир Соловьев
13 ноября 2023, 16:39
Подозреваемого в избиении полицейского задержали в Москве
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Обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти задержали в Москве. Против него завели уголовное дело по статье 318. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Следственного комитета столицы.

По данным следствия, 11 ноября 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он применил насилие в отношении сотрудника полиции, находившегося на служебном задании на территории комплекса ВТБ «Арена».

Фигуранта доставили в подразделение Следственного комитета. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Начались оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

А в Малаховке Московской области уроженцы Средней Азии после аварии на улице Комсомольской набросились на местного жителя и его брата, а затем вызвали подмогу, чтобы устроить потасовку, и повредили две машины.

Драки Полиция Следственный комитет России Москва 2023
13 ноября 2023, 16:27
Против группы приезжих в Люберцах возбудили дело после потасовки и аварии
Телеканал «360»
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Следователи возбудили уголовное дело в связи с нападением группы приезжих на двух мужчин. Потасовка произошла после ДТП в Малаховке в городском округе Люберцы. Правоохранители передадут в суд дело по статье хулиганство, сообщила пресс-служба Следственного комитета России по Московской области.

Конфликт произошел после того, как автомобиль приезжего из Средней Азии врезался в машину жителя Малаховки. Виновник аварии и его родственник начали драку с местным жителем, после чего позвали знакомых, вооруженных холодным оружием.

«В ходе словесной ссоры мужчины нарушили общественный порядок, высказывая нецензурные слова в адрес друг друга, чем пугали окружающих», - указали в пресс-службе.

Следователи начали устанавливать обстоятельства произошедшего.

Пострадавший рассказал «360», что двое приезжих набросились на его брата и стали душить. После того, как мужчина вызвал полицию, к мигрантам приехала группа знакомых, чтобы «поддержать» их.

Люберцы Следственный комитет России

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