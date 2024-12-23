Россиянам рассказали, какой срок грозит за поджог банкоматов

Он отметил, что такие преступления могут классифицировать как хулиганство. Тогда человеку будет грозить от семи лет лишения свободы и возмещение материального ущерба.

Кроме того, следователи могут завести дело по статье «Террористический акт». В случае, если он привел к жертвам, в суде будут рассматривать строгое наказание вплоть до пожизненного заключения.

«Многое зависит из каких побуждений, в чьих интересах действовал человек. Отягчающим обстоятельством будет, если преступление совершалось в интересах спецслужб Украины», - объяснил адвокат.

Жеребенков напомнил, что если человека вынуждают совершить преступление, то нужно сразу обратиться в спецслужбы, которые могут провести оперативную комбинацию и «отбить руки» мошенникам.

В Москве и Подмосковье 21 декабря произошло более 10 поджогов и запусков фейерверков. Мужчина 1961 года рождения поджег петарды в МФЦ, который находится в торговом центре «Гелиос» в Королеве. Еще один случай произошел на северо-востоке Москвы в торговом центре «Форт», где неизвестный взорвал петарду.