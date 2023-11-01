Россиянам раскрыли схему мошенничества с похищением людей на расстоянии

Подсудимый кавказец пырнул ножом потерпевшего после суда в Балашихе

Подсудимый в Балашихе пробил заявителю голову ножом, потому что тот не дал мужчине избежать наказания за содеянное. Об этом рассказало издание Readovka в Telegram-канале.

Решить вопрос кулаками Нападение произошло после выигранного дела потерпевшим по имени Александр. Мужчина вышел из зала суда вместе со своей подругой. Однако на улице его ждали злоумышленники на Audi без номеров. Подсудимый, разъяренный кавказец по фамилии Багманян, вместе с другом вышел из машины и направился к заявителю.

Он начал угрожать мужчине и его подруге, держа в руках тормозной диск. Александр постарался привлечь внимание прохожих, чтобы спугнуть дебошира. Однако Багманяна еще больше разозлила ситуация, он достал нож и пырнул потерпевшего в голову. Когда в скандал вмешались другие люди, нападавшие сбежали.

Как все начиналось Конфликт между Александром и Багманяном начался около двух лет назад. Кавказец под запись видеорегистратора разбил потерпевшему крышу машины. Когда мужчина попытался восстановить справедливость, ему отказали в возбуждении уголовного дела. Он много раз обжаловал решение правоохранительных органов, но результата не было - из-за перехода дела в разные инстанции его данные якобы потерялись.

Свобода за деньги Потом Александр обратился в мировой суд, который постановил выплату компенсации потерпевшему размером в 20 тысяч рублей. Багманяна положение дел не устроило, он заявил, что и так заплатил 200 тысяч рублей, чтобы «отмазаться», а тут снова просят доплатить.

По словам избитого, когда кавказец спорил с заявителем после суда, он проговорился, что нужные люди уже «в отделе». Побои с лица мужчины сняли, он опять обратился в полицию. Теперь возбудили новое уголовное дело.