Россиянам раскрыли схему мошенничества с похищением людей на расстоянии
Телефонные мошенники придумали схему обмана россиян, жертвами которой становятся доверчивые пожилые люди, владеющие квартирами и накоплениями. Подробности агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Злоумышленники собирают информацию о потенциальной жертве из различных источников. Впечатлительного гражданина запугивают спецслужбами и потерей денег. Мошенники сначала требуют перевести средства на «безопасные» счета, а потом вынуждают жертву уехать из дома, поменять сим-карту. Потом звонят родственникам и угрозами вытягивают у них деньги за якобы заложника.
«Чтобы не стать жертвой такой схемы, необходимо исключить разговоры по телефону с незнакомыми людьми, кем бы они ни представлялись и какую бы информацию ни озвучивали», - предупредил Соловьев.
Послушавшись телефонных мошенников, пенсионерка из Москвы продала две квартиры и лишилась всех своих сбережений. Аферисты использовали описанную схему. Общий ущерб составил около 16 миллионов рублей.