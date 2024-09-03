03 сентября 2024, 12:08

Россиянам раскрыли две самые популярные и опасные схемы мошенничества

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Самыми популярными и опасными мошенническими схемами считаются звонки по телефону и через мессенджеры от имени МВД и Центробанка. Об этом РИА «Новости» рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он объяснил, что обычно злоумышленники убеждают жертв перевести деньги на «безопасный счет». Мошенники запрашивают данные карт, пароли из смс и другую информацию, чтобы украсть средства. Аферисты заставляют людей совершать переводы, снимать и зачислять деньги в банкоматах, а также вынуждают оформлять кредиты.

«Злоумышленники при общении подчеркивают, что не запрашивают никаких реквизитов и данных, таким образом вызывая дополнительное доверие жертвы», - добавил специалист.

В Нижегородской области две местные жительницы стали жертвами аферистов. В первом случае женщина перевела мошеннику более миллиона рублей, во втором - пенсионерка отдала злоумышленниками примерно столько же. Правоохранители возбудили уголовные дела и приступили к поиску мошенников.

Мошенничество
03 сентября 2024, 12:05
Житель Севастополя получил 16 лет за подготовку к теракту и шпионаж
Unsplash
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ФСБ завершила расследование уголовного дела о подготовке к теракту, шпионаже и незаконном хранении взрывчатых веществ против жителя Севастополя. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

В ФСБ уточнили, что мужчину 1978 года рождения, завербованного украинскими спецслужбами, задержали год назад. По заданию кураторов он готовил теракт на объекте транспортной инфраструктуры в Крыму.

Южный окружной военный суд признал севастопольца виновным и приговорил его к 16 годам лишения свободы.

Ранее в Керчи задержали 23-летнего местного жителя , который по заданию СБУ собирал информацию о местах дислокации российских систем ПВО.

Кроме того, в Крыму поймали троих агентов украинской военной разведки - двоих россиян и одного гражданина Молдавии. Они планировали подрывы в городах полуострова и собирали секретные сведения о российских военных.

Шпионаж ФСБ Взрывы Севастополь
03 сентября 2024, 09:15
Срок предварительного следствия по делу экс-министра спорта Дагестана продлили
РИА «Новости»
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Срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении бывшего министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова продлили до 14 ноября. Экс-чиновнику вменяют ряд преступлений, в том числе растрату в особо крупном размере, сообщило РИА «Новости».

Магомедова обвиняют в растрате, незаконном обороте оружия и боеприпасов, содействии террористической деятельности, а также убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений.

Вторым фигурантом уголовного дела является начальник управления Минспорта Дагестана Халитбег Махачев. Басманный суд ранее продлил ему арест до 3 октября.

По версии следствия, Магомедов похитил десятки миллионов рублей , которые выделялись для проведения мероприятий. Также бывшего чиновника подозревают в получении взяток и связях с криминальными авторитетами.

По данным «Московского комсомольца» , в конце июля в следственном изоляторе «Матросская тишина» экс-министр спорта Дагестана нанес себе раны в попытке наложить на себя руки. Обвиняемого госпитализировали в НИИ Скорой имени Склифосовского.

Уголовное дело Дагестан Убийства Суд Преступления Чиновники
03 сентября 2024, 00:04
Обвиняемого в коррупции генерала Муминджанова этапировали в Москву
РИА «Новости»
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Задержанного по обвинению в коррупции заместителя главы Ленинградского военного округа генерал-майора Валерия Муминджанова отправили в Москву. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Муминджанов задержан в Воронеже и этапирован в Москву для проведения следственных действий», - заявили в органах.

Собеседник агентства отметил, что военный суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения генералу в виде заключения под стражу.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что у сына Муминджанова Истама есть недвижимость в элитном жилом комплексе Москвы. Это двухкомнатная квартира стоимостью около 30 миллионов рублей. Помимо этого, у мужчины есть автомобиль BMW X1 XDrive, который стоит примерно два миллиона рублей.

Против замкомандующего ЛВО возбудили уголовное дело о взяточничестве. Следователи выяснили, что ему незаконно передали более 20 миллионов рублей.

Уголовное дело Коррупция Москва
02 сентября 2024, 16:17
Одна ошибка. Сын жертвы «черных риелторов» раскрыл подробности крупной аферы в Подмосковье
Телеканал «360»
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Пенсионер из Подмосковья, предположительно, стал жертвой «черных риелторов». Загадочным образом пожилой человек оказался выписанным из собственной квартиры. Самого мужчину жестоко избили, а его супруга пропала. Подробности 360.ru раскрыл сын пострадавшего Егор.

«Произошло это во второй половине сентября. Но узнал [об этом] не сразу. Приехал домой, мать сообщила, что отца в больницу отдала, его избили. По ее рассказам, он целый день провалялся на траве, кое-как добрался до дома и на лестничной площадке упал», - поделился Егор.

Лечили долго, делали операцию - у мужчины была сломана ключица. Разговаривать пострадавший не мог. Егор начал разбираться в ситуации, в это время исчезла мать. Молодой человек подал заявления о пропаже и избиении, но сначала получал только отписки.

С недобрыми намерениями Пенсионер долгое время был в тяжелом состоянии, но через время вспомнил, что к нему приходили какие-то неизвестные люди, приносили передачки. При этом у пенсионера исчез паспорт. Сын попытался восстановить документ.

«В МФЦ пошел. Оказывается, мой отец был выписан [из квартиры] по собственному желанию», - отметил собеседник 360.ru.

В процессе стало понятно, что «постарались» мошенники. Под подозрение попали те самые неизвестные, что навещали отца. Злоумышленники даже пытались похитить пенсионера из больницы в день его выписки.

«Они хотели его забрать и вывезти. Пришли в больницу, устроили дебош», - рассказал он.

«Черные риелторы» представились врачу близкими пенсионера. Один из них - сыном. Но Егор успел быстрее них забрать родителя.

«Где-то через час после того, как мы вернулись из больницы, они приехали якобы поинтересоваться, как здоровье (у отца - прим. ред.)», - отметил Егор.

Молодой человек попытался выяснить, кто они такие и почему проявили сильный интерес к пенсионеру. Ничего внятного злоумышленники сказать не могли. Егор нанял адвоката.

Роковая ошибка Примечательно, что в МФЦ Егору заявили, что его отец сам подписывал документ о выписке из квартиры. Но была одна несостыковка.

«Совершили ошибку: у отца была сломана левая рука, а тот, кто приходил выписываться - с переломом правой», - подчеркнул он.

Ранее банду «черных риелторов» задержали в Челябинске. Под видом покупателей злоумышленники втирались в доверие к владельцам квартир и убеждали продать их. А взамен предлагали гораздо худшие условия для жизни. Жертвами аферистов стали 49 человек, а ущерб составил 76 миллионов рублей.


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