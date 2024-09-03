Россиянам раскрыли две самые популярные и опасные схемы мошенничества

Он объяснил, что обычно злоумышленники убеждают жертв перевести деньги на «безопасный счет». Мошенники запрашивают данные карт, пароли из смс и другую информацию, чтобы украсть средства. Аферисты заставляют людей совершать переводы, снимать и зачислять деньги в банкоматах, а также вынуждают оформлять кредиты.

«Злоумышленники при общении подчеркивают, что не запрашивают никаких реквизитов и данных, таким образом вызывая дополнительное доверие жертвы», - добавил специалист.

В Нижегородской области две местные жительницы стали жертвами аферистов. В первом случае женщина перевела мошеннику более миллиона рублей, во втором - пенсионерка отдала злоумышленниками примерно столько же. Правоохранители возбудили уголовные дела и приступили к поиску мошенников.