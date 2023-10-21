Россиян предупредили о возвращении позабытой уловки мошенников в магазинах

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Под предлогом, что срочно нужны наличные деньги, а банкомата рядом нет, мошенники расплачиваются за чужие покупки украденной картой. Покупатель отдает наличные, его покупки действительно оплачены.

«В этот момент жертвой мошенников становится собственник той самой пластиковой карты, с которой совершен расчет», - пояснила юрист.

Покупатель, согласившийся на такой обмен, невольно становится сообщником мошенника. Ему придется иметь дело с правоохранительными органами и объяснять, почему его покупки оплачены украденной картой, предупредила Кудерко.

Мошенники стали чаще обманывать учителей и медиков. Злоумышленники под видом правоохранителей связывались через мессенджеры с руководством госучреждений и требовали предоставить анкетные данные и сведения о доходах их сотрудников.