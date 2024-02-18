Россиян предупредили о тюремном сроке за выращивание популярных цветов на даче
Выращивание ипомеи трехцветной грозит россиянам тюремным сроком. Об этом в беседе с РИА «Новости» напомнил депутат Сергей Гаврилов.
«Теперь на земельном участке нельзя выращивать ипомею трехцветную, которая стала популярным разноцветным цветком у бабушек-дачниц. Если их количество превышает 100 вьюнов, то дело квалифицируют как преступление», - сказал он.
Парламентарий отметил, что получение или хранение даже трех семян этого вида растений подпадает под уголовное преследование, максимальная санкция - два года лишения свободы.
«Важно помнить про это, ведь ответственность предусмотрена и за непринятие землепользователем или земледельцем мер по уничтожению дикорастущих растений», - добавил депутат.
Гаврилов напомнил, что растение очень быстро размножается, его часто можно встретить у обочин и в кустах.
«Растет как сорняк, повсюду. Но в его семечках содержатся наркотические галлюциногенные вещества», - заключил он.
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