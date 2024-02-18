18 февраля 2024, 11:18

Россиян предупредили о тюремном сроке за выращивание популярных цветов на даче

Википедия
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Выращивание ипомеи трехцветной грозит россиянам тюремным сроком. Об этом в беседе с РИА «Новости» напомнил депутат Сергей Гаврилов.

«Теперь на земельном участке нельзя выращивать ипомею трехцветную, которая стала популярным разноцветным цветком у бабушек-дачниц. Если их количество превышает 100 вьюнов, то дело квалифицируют как преступление», - сказал он.

Парламентарий отметил, что получение или хранение даже трех семян этого вида растений подпадает под уголовное преследование, максимальная санкция - два года лишения свободы.

«Важно помнить про это, ведь ответственность предусмотрена и за непринятие землепользователем или земледельцем мер по уничтожению дикорастущих растений», - добавил депутат.

Гаврилов напомнил, что растение очень быстро размножается, его часто можно встретить у обочин и в кустах.

«Растет как сорняк, повсюду. Но в его семечках содержатся наркотические галлюциногенные вещества», - заключил он.

Ранее в Московской области полицейские задержали двух мужчин, которые высадили целую плантацию конопли.

Наркотики Преступления Депутаты
18 февраля 2024, 03:24
Крымчанин после пьяной ссоры облил сестру бензином и поджег
Pixabay
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Житель Крыма во время пьяной ссоры облил сестру бензином и поджег. Полиция задержала подозреваемого, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Республики Крым.

По версии следствия, 15 февраля мужчина, будучи пьяным, повздорил со своей сестрой и решил расквитаться с ней. После скандала крымчанин схватил канистру с бензином, облил им сестру и поджег ее.

«Зная, что в доме находятся еще несколько человек, а огонь может распространиться на иные строения, облил сестру бензином и поджег», - сообщили в прокуратуре.

Женщина получила обширные ожоги и скончалась. Против поджигателя возбудили уголовное дело по статье об убийстве совершенном с особой жестокостью и общественно опасным способом. Подозреваемого поместили в СИЗО, следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего.

В Санкт-Петербурге поссорились два приятеля , в результате один из них остался без уха. Злоумышленника задержали.

Уголовное дело Убийства Крым Бензин Полиция
18 февраля 2024, 02:30
Житель Петербурга отрезал другу ухо
Freepik
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В Санкт-Петербурге ссора двух приятелей закончилась поножовщиной с тяжелыми последствиями. Один из них остался без уха. Об этом сообщили «Известия».

Один из мужчин позвал друга для совместного времяпровождения в свою квартиру. В какой-то момент они поссорились.

«Во время ссоры гость схватился за нож и пырнул хозяина жилья в глаз и отрезал ему ухо», - уточнило издание.

Злоумышленника уже задержали, полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее двое петербуржцев пострадали после поножовщины в Василеостровском районе. Драка для обоих закончилась госпитализацией, причем один попал в больницу с ранениями живота, а другой - с черепно-мозговой травмой.

До этого московские полицейские задержали женщину , которую подозревают в убийстве знакомой на юге столицы. По предварительной информации, она ударила ножом не менее четырех раз свою знакомую из-за конфликта.

Санкт-Петербург Поножовщины Полиция
17 февраля 2024, 23:52
Новые потерпевшие появились в деле Шабутдинова
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Шесть новых потерпевших появились в уголовном деле о мошенничестве, фигурантом которого стал бизнес-тренер Аяз Шабутдинов. При этом новые дела не заводили, сообщил РИА «Новости» адвокат блогера Калой Ахильгов.

«Во время заседания Таганского суда сторона обвинения сообщила о появлении шести новых эпизодов в рамках уже расследуемого уголовного дела», - сообщил защитник.

По словам адвоката, у каждого эпизода одинаковая описательная часть.

В начале недели судья продлил срок ареста блогеру Аязу Шабутдинову.

Он пробудет в СИЗО до 16 апреля. Предпринимателю предъявили обвинение в мошенничестве осенью 2023 года. Потерпевшими по делу признали 15 человек. Шабутдинову грозит до 10 лет лишения свободы.

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина считает, что Аяз Шабутдинов обманывал людей и не платил налоги.

Уголовное дело Мошенничество Блогеры
17 февраля 2024, 22:50
Тело мужчины с многочисленными повреждениями нашли в хостеле на юге Москвы
РИА «Новости»
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Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в хостеле на проспекте Андропова в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК РФ в Telegram-канале.

Тело обнаружили 17 февраля, Следственный комитет организовал доследственную проверку. На месте обнаружения работают следователи и криминалисты, которым предстоит выяснить обстоятельства смерти. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего», - говорится в сообщении ведомства.

Телеканал РЕН ТВ сообщил со ссылкой на источник, что в хостеле нашли 51-летнего мужчину. В его смерти подозревают 38-летнего мужчину.

В Новосибирске полиция задержала мать младенца , которого обнаружили в пакете в мусорном баке. Девушка родила ребенка на съемной квартире и выбросила новорожденного в мусорный бак на соседней улице. Ребенок находится в реанимации.

Уголовное дело Убийства СК РФ Мужчины Москва

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