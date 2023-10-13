Россиян предупредили о схеме мошенников с записью в приемную ЦБ

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В ведомстве рассказали, что мошенники сообщали потенциальным жертвам о попытке похищения их средств из банка. Для спасения денег они предлагали перевести их на специальный защищенный счет в ЦБ с последующей выдачей наличными в офисе регулятора.

В качестве доказательства они записывали человека на личный прием в Банк России с указанием номера мобильного телефона. Человек получал СМС-уведомление с датой и временем визита.

«Это позволило преступникам войти в доверие и убедить собеседника сделать перевод», - подчеркнули в пресс-службе.

Регулятор призвал не реагировать на подобные сообщения, если человек не записывался на прием самостоятельно.

«Сотрудники Центробанка не звонят людям и не отправляют им копии каких-либо документов, не запрашивают персональные и банковские данные, не предлагают совершить какие-либо операции со счетом», - подчеркнули Центробанке.

В ведомстве призвали не сообщать свои персональные данные незнакомцам и тем более не переводить деньги.

Ранее юрист Иван Соловьев рассказал о том, как мошенники лишают жилья пожилых россиян. Он пояснил, что злоумышленники звонят людям и сообщают, что на него оформлены десятки кредитов и он рискует лишиться квартиры. Чтобы этого не произошло, недвижимость надо временно переоформить на сотрудника ФСБ, следователя, сотрудника Центробанка или оператора портала госуслуг. Соловьев призвал не реагировать на подобные звонки, а если все же человек лишился таким образом квартиры, то необходимо требовать возбуждения уголовного дела с арестом недвижимости.