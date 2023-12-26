Россиян предупредили о новой уловке мошенников перед Новым годом

Злоумышленники взламывают аккаунты путем рассылки сообщений с вредоносной ссылкой, которую часто маскируют за благовидным предлогом, рассказала куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова. Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов добавил, что мошенники также выманивают одноразовый код, который нужен для привязки аккаунта к еще одному устройству.

Потом аферисты рассылают контактам жертвы просьбу одолжить ненадолго деньги, и присылают фото поддельной банковской карты. Перед Новым годом мошенники активизировались, это связано с предпраздничным ажиотажем и склонностью принимать необдуманные поступки.

Перед праздниками мошенники также активно рассылают россиянам фальшивые письма от служб доставки. В письмах они предлагают пользователям перейти по ссылке или открыть вложение.