Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

По ее словам, жертвами рискуют стать люди, заинтересовавшиеся приобретением товаров на интернет-ресурсах.

«Человек оставляет заявку на покупку, с ним в мессенджере связываются якобы из магазина и предлагают купить товар со скидкой, но только по СБП. После этого они скидывают ссылку для формы оплаты, если покупатель подтвердит платеж, то средства уходят на счет злоумышленника», - сказала она.

Волк уточнила, что такая схема работает у мошенников, когда учетные записи администраторов или модераторов таких сайтов оказались скомпрометированы.

«В таком случае лучше связаться со службой поддержки в официальном приложении либо на официальном сайте. Не переходите по подозрительным ссылкам, которые заманивают розыгрышами или акциями», - добавила представитель ведомства.

В МВД также посоветовали для покупок в Сети завести отдельную банковскую карту с незначительной суммой на счету.

Ранее стало известно, что мошенники начали применять технологии искусственного интеллекта для выманивания денег с помощью аудио.