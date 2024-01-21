21 января 2024, 19:03

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

РИА «Новости»
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Мошенники начали использовать новую схему обмана, выманивая деньги у россиян через систему быстрых платежей. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, жертвами рискуют стать люди, заинтересовавшиеся приобретением товаров на интернет-ресурсах.

«Человек оставляет заявку на покупку, с ним в мессенджере связываются якобы из магазина и предлагают купить товар со скидкой, но только по СБП. После этого они скидывают ссылку для формы оплаты, если покупатель подтвердит платеж, то средства уходят на счет злоумышленника», - сказала она.

Волк уточнила, что такая схема работает у мошенников, когда учетные записи администраторов или модераторов таких сайтов оказались скомпрометированы.

«В таком случае лучше связаться со службой поддержки в официальном приложении либо на официальном сайте. Не переходите по подозрительным ссылкам, которые заманивают розыгрышами или акциями», - добавила представитель ведомства.

В МВД также посоветовали для покупок в Сети завести отдельную банковскую карту с незначительной суммой на счету.

Ранее стало известно, что мошенники начали применять технологии искусственного интеллекта для выманивания денег с помощью аудио.

МВД РФ Мошенничество Магазины Деньги
20 января 2024, 22:23
Мужчина задушил друга шнуром от зарядки в Подмосковье
Unsplash
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Жителя Егорьевска подозревают в убийстве своего знакомого. Орудием расправы стал шнур от зарядки, сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

По предварительной версии, 19 января подозреваемый у себя дома задушил своего знакомого шнуром от зарядного устройства из-за личной неприязни. После убийства мужчина позвонил в полицию и рассказал о произошедшем.

«Криминалисты провели осмотр и назначили медицинскую, а также комплексную психолого-психиатрическую экспертизы», - указали в ведомстве.

В Челябинской области молодой человек жестоко убил свою двоюродную сестру.

На теле школьницы нашли следы удушения. По версии следствия, 19-летний парень задушил родственницу, а затем добил найденным в заброшенном доме гвоздем.

Убийства Преступления Мужчины Следственный комитет России
20 января 2024, 17:20
Центральный главк СК взял на контроль дело группировки из Белгорода
РИА «Новости»
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Участников нападавшей на прохожих молодежной группировки из Белгорода отправили в следственный изолятор. Об этом сообщила пресс-служба центрального главка СК.

В ведомстве заявили, что в одно производство объединили дела, возбужденные по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц. Фигурантами дела стали четверо, включая одного несовершеннолетнего.

Отдельное уголовное дело завели в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное по мотивам национальной ненависти, а также в возбуждении ненависти или вражды на основании национальности.

Еще один участник группировки - 19-летний юноша - стал фигурантом дела по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Всех шестерых участников группы арестовали по решению суда.

Также следователи проверяют на причастность к нападениям еще двух 17-летних подростков, подозреваемых в хулиганстве. В ближайшее время криминалисты решат вопрос о заведении уголовного дела.

Расследование деятельности группировки взяли под контроль в центральном главке СК. Белгородские силовики начали сбор доказательств и поиск других фактов преступлений молодых людей, а также их вероятных соучастников.

Группа молодых людей нападала на случайных прохожих в Белгороде, оскорбляя их по национальности. Свои похождения они снимали на видео.

По данным СМИ , главарем являлся 17-летний уроженец Азербайджана, долго живший в Харькове. Гражданство России он получил в 2022 году. Правоохранители назначили проверку законности выдачи паспорта.

Уголовное дело Дети Преступления СК РФ Россия
20 января 2024, 16:17
Мошенники оставили пожилую москвичку без квартиры и зубных коронок
РИА «Новости»
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Пожилая жительница Москвы стала жертвой аферистов, которые обманным путем заставили ее набрать кредитов, продать квартиру, заложить в ломбард ценные вещи, в том числе золотые коронки. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, в общей сложности ущерб составил около 11 миллионов рублей. Мошенникам удалось убедить женщину, что ее квартиру захотели завладеть черные риелторы, поэтому недвижимость нужно срочно продать, а средства - перевести на безопасные счета.

Пенсионерка продала квартиру и перевела вырученные деньги злоумышленникам. Затем пострадавшая послушалась их совета и взяла новые средства в кредит, чтобы «обезопасить» свои ценности. Она за 300 тысяч рублей заложила в ломбард зубные коронки, золотые сережки, серьги и кольца с бриллиантами, а затем подписала кредитный договор на 20 тысяч рублей.

После этого мошенник вновь связался с пенсионеркой и рассказал, что она стала жертвой обмана. Кунцевская районная прокуратура взяла под свой контроль установление лиц, которые причастны к ситуации.

Еще одна столичная пенсионерка перевела мошенникам семь миллионов рублей.

Прокуратура РФ Пенсионеры Мошенничество Москва
20 января 2024, 12:54
Жителя Перми арестовали по подозрению в двойном убийстве
РИА «Новости»
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Жителя Перми арестовали по подозрению в двойном убийстве. Об этом сообщила пресс-служба главка управления Следственного комитета по Пермскому краю.

Правоохранители предъявили ему обвинение по статье «Убийство двух человек». Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, 17 января между 30-летним обвиняемым и двумя мужчинами 1963 и 1965 годов рождения произошел конфликт, в ходе которого он нанес оппонентам многочисленные удары колюще-режущим предметом, те скончались.

После убийства подозреваемый поджег квартиру и скрылся, однако его задержали правоохранители.

«Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы и допросили свидетелей по делу. Продолжается сбор и закрепление доказательной базы», - отметили в краевом СК.

В декабре жителя Тюмени приговорили к пожизненному заключению за убийство нового мужчины бывшей супруги и экс-тещи.

Убийства Пермь Следственный комитет России

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