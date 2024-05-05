Россиян предупредили о новом виде мошенничества с опросами

По его словам, аферисты научились использовать готовность граждан делится своим мнением по различным темам, и в результате не только создают психологический портрет собеседника, но и «вытягивают» из него нужную им информацию Кроме того, они предлагают перейти по ссылке на ресурс, где якобы проводится соцопрос, и получить за это денежное вознаграждение.

Он предупредил об опасности совершения таких действий.

«Это фишинг (вид интернет-мошенничества, который направлен на хищение конфиденциальной информации граждан - сведений о банковских картах, паролей, учетных записей и иных персональных данных - прим. ред.), который в зависимости от мастерства аферистов может привести ко взлому мессенджеров и последующей утрате контроля над своим аккаунтом на портале „Госуслуги“», - предупредил юрист.

Попавшиеся на эту уловку люди будут вынуждены оплачивать, например, оформленные на них по справке 2НДФЛ микрозаймы.

Мошенники обманули мать-одиночку , и теперь она задолжала банкам 12 миллионов рублей. В результате сложной схемы аферистов, на которую повелась женщина, она не только отдала свои деньги, но и набрала долгов у близких.