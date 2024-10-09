Россиян предупредили о действующих от лица спецслужб мошенников

По его словам, такой «сотрудник» для подтверждения истинности своих намерений включает жертве «материалы прослушки», которые разыграны статистами, представляющими оператора и руководителя отделения.

Спустя некоторое время гражданин получает звонок «из банка», где ему вменяют ранее обсуждавшиеся схемы. Жертва убеждается, что «лжесиловик» не лгал ему и подается на уловки, из-за чего теряет деньги и обретает огромные долги.

«Они не только применяют методы убеждения и простого обмана, но и тонкие психологические приемы. Простой рецепт - не отвечать на незнакомые звонки», - объяснил Соловьев.

Ранее жительница Нижегородской области отдала лжесотрудникам банка 1,7 миллиона рублей.