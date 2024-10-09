09 октября 2024, 07:56

Россиян предупредили о действующих от лица спецслужб мошенников

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В России мошенники регулярно совершенствуют схемы по обману населения, одной из новых афер являются действия от лица якобы ФСБ. Об этом агентству «Прайм» сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, такой «сотрудник» для подтверждения истинности своих намерений включает жертве «материалы прослушки», которые разыграны статистами, представляющими оператора и руководителя отделения.

Спустя некоторое время гражданин получает звонок «из банка», где ему вменяют ранее обсуждавшиеся схемы. Жертва убеждается, что «лжесиловик» не лгал ему и подается на уловки, из-за чего теряет деньги и обретает огромные долги.

«Они не только применяют методы убеждения и простого обмана, но и тонкие психологические приемы. Простой рецепт - не отвечать на незнакомые звонки», - объяснил Соловьев.

Ранее жительница Нижегородской области отдала лжесотрудникам банка 1,7 миллиона рублей.

ФСБ Мошенничество
09 октября 2024, 03:32
«Органы разберутся». Алаудинов заступился за своего адвоката
РИА «Новости»
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Подозреваемый в крупном мошенничестве адвокат Денис Шапиро представлял интересы командира спецназа «Ахмат» и помогал его бойцам. Апти Алаудинов прокомментировал в своем Telegram-канале его задержание.

«К задержанию Дениса Шапиро отношусь абсолютно спокойно. Если он виновен, то соответствующие органы разберутся. Однако еще никто не отменял презумпцию невиновности», - сказал он.

Алаудинов подтвердил, что Шапиро работал одним из адвокатов по делу об отравлении в феврале 2023 года. Командир «Ахмата» заявил, что даже в случае обвинительного приговора он останется благодарным адвокату за помощь бойцам на линии боевого соприкосновения, и призвал воздержаться от спекуляций на тему его задержания.

Замоскворецкий суд Москвы заключил Шапиро под стражу по делу о мошенничестве на сумму около 110 миллионов рублей.

«Известия» сообщили, что кроме работы с Алаудиновым по поводу покушения он также защищал интересы спецназа «Ахмат» и требовал возбудить дело о дискредитации армии после попавшей в интернет информации о конфликте в подразделении.

Задержания Уголовное дело Адвокаты
09 октября 2024, 00:06
Тела зарезанных в Тольятти девочек нашла десятилетняя сестра
РИА «Новости»
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Зарезанные в Тольятти девочки двух и пяти лет оказались родными сестрами. Всего в семье пятеро детей. Троих мать родила от своего первого сожителя, а сейчас женщина живет с отцом убитых девочек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Собеседник агентства подчеркнул, что самая старшая дочь живет отдельно от родителей, так как уже достигла совершеннолетия.

Остальным дочерям от первого сожителя 13 и 10 лет. Именно последняя девочка и нашла изрезанные трупы младших сестер.

«Семья положительная. До этого никаких психических отклонений [у подозреваемой в убийстве 13-летней девочки] не наблюдалось», - заявил источник.

Тела девочек двух и пяти лет с множественными ножевыми ранениями нашли в квартире многоэтажки в Комсомольском районе Тольятти. Следователи завели уголовное дело об убийстве двух малолетних. По данным СМИ, под подозрение в расправе над девочками попала их единоутробная 13-летняя сестра.

Уголовное дело Убийства Дети Семья
08 октября 2024, 22:46
Двух малолетних девочек жестоко зарезали в Тольятти
РИА «Новости»
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В Самарской области обнаружили тела девочек двух и пяти лет с множественными ножевыми ранениями. Правоохранители возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

«В одной из квартир многоквартирного дома, расположенного в Комсомольском районе города Тольятти, обнаружены тела двух малолетних девочек с признаками насильственной смерти - множественными ножевыми ранениями шеи и туловища», - уточнили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух лиц, малолетнего. Правоохранители вместе с криминалистами уже осматривают место происшествия, а также проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства.

В убийстве детей подозревают их старшую сестру - 13-летнюю школьницу, сообщило самарское отделение Kp.ru. Подозреваемая является погибшим детям сводной сестрой по отчиму, написало РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее в Якутии подросток случайно застрелил приятеля из ружья.

Уголовное дело Убийства Дети Поножовщины Следственный комитет России
08 октября 2024, 20:24
Похитившим мигранта для издевательств челябинским подросткам вынесли приговор
РИА «Новости»
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Реальные сроки от шести до девяти лет лишения свободы получили четверо подростков из Челябинской области, похитивших мигранта для издевательств. Об этом со ссылкой на городской суд Копейска сообщило Ura.ru.

Самый большой срок в девять лет колонии строгого режима получил лидер группы. На момент похищения иностранца для издевательств ему уже исполнилось 18 лет.

Его совершеннолетнего подельника приговорили к шести годам строгого режима. Еще два участника похищения, которые на момент совершения преступления не достигли 18 лет, получили по восемь лет колонии.

Суд установил, что осенью прошлого года группа подростков похитила приезжего из Таджикистана и вывезла в лес. На месте мужчину раздели, привязали к дереву, заставляли лаять под угрозой пистолета и грозили повесить.

Все издевательства юноши снимали на видео, а после выложили в социальных сетях, сообщив, что наказали иностранца за изнасилование двух школьниц.

Местные следователи проверили эту информацию, но никаких пострадавших девушек не нашли. Подростков задержали и обвинили в похищении и разбое.

Суд, кроме реальных сроков, также взыскал с участников группы более миллиона рублей в пользу потерпевшего.

В конце сентября этого года саратовские следователи завели уголовное дело после похищения предпринимательницы из Балакова. В ведомстве сообщили, что двое неизвестных подошли к женщине на бульваре Роз, силой усадили ее в машину и скрылись.

Уголовное дело Убийства Дети Поножовщины Следственный комитет России

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