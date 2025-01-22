Россия передала Южной Корее разыскиваемого по каналам Интерпола насильника

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«Сегодня сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России в международном аэропорту Внуково имени Туполева передали представителям правоохранительных органов Республики Корея гражданина третьей страны, - отметили в ведомстве.

По его данным, мужчину обвинили в преступлении против половой неприкосновенности. По версии следствия, он вместе с другими фигурантами дела изнасиловал женщину в гостинице города Тэджон в октябре 2022 года.

Российская полиция выяснила местонахождение сбежавшего подозреваемого и задержала его на железнодорожном вокзале города Ростова-на-Дону. Экстрадицию мужчины одобрила Генпрокуратура.

Ранее колумбийские власти выдали России контрабандиста Рамиреза Муноза. По версии следствия, он вместе с сообщниками организовал пересылку кокаина из Колумбии.